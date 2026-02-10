Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deco Víctor FontNou PalauRaphinhaVlachodimosFichaje BarçaVlahovicSemifinales Copa del ReyHugo GonzálezElecciones presidente BarçaSerratManolo GonzálezToni FreixaFerran TorresAccidente AntonelliHorarios Test F1París FC - Real Madrid horarioDroAtlético - BarçaMárquezLesión Laia AleixandriLEC VersusClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaRiyadh Premier Padel P1 2026Bota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresFerran AdriaJuanma Lorente
instagramlinkedin

Real Madrid

Alarma Bellingham: podría estar dos meses de baja

El futbolista inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda hace una semana contra el Rayo Vallecano

Jude Bellingham sale lesionado tras el partido contra el Rayo

Jude Bellingham sale lesionado tras el partido contra el Rayo

twitter

SPORT.es

SPORT.es

Malas noticias en el Real Madrid. La lesión de Jude Bellingham podría ser más grave de lo esperado en primera instancia. El futbolista inglés cayó lesionado hace poco más de una semana contra el Rayo Vallecano a los diez minutos del inicio del encuentro. Tras una carrera hacia línea de fondo, notó un pinchazo en la parte posterior del muslo y frenó en seco.

El gesto fue inmediato: mano a la zona del isquio, al suelo y cara de preocupación. El futbolista tuvo que ser sustituido y se marchó por su propio pie, visiblemente afectado, mientras se cubría con la camiseta camino del banquillo. Después de realizarle las pertinentes pruebas médicas se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Las primeras exploraciones apuntaron a que el tiempo de baja estimado para el '5' blanco sería de un mes. Sin embargo, el periodista Ramón Álvarez de Mon apuntó que este podría llegar a ser del doble y mantener a Bellingham dos meses fuera de los terrenos de juego.

Noticias relacionadas y más

Así pues, de cumplirse este nuevo pronóstico, Bellingham se perdería los partidos ligueros contra la Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta, Elche e, incluso, Atlético de Madrid. Tampoco estaría presente contra el Benfica en el 'play off' de la Champions ni, en el caso de superar a los de Jose Mourinho, en los octavos de final ante Manchester City o Sporting de Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL