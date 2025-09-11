Alarma Bellingham

Jude Bellingham no contará con privilegios en la etapa de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra. Así lo dejó claro después de que los ingleses golearan a Serbia (0-5) en un partido muy coral de todo el conjunto. Las individualidades pasan a un segundo plano para el técnico alemán.

Tuchel no nombró directamente al ausente por lesión Bellingham, pero la prensa británica apunta directamente al madridista. "No hubo mala actitud tras un error, no hubo frustración, no hubo gestos, no hubo miradas, no hubo malas palabras. Simplemente fue un equipo dispuesto a trabajar y a darlo todo durante los 90 minutos", afirmó.

El seleccionador añadió que "si un jugador importante se pierde un torneo, necesitamos soluciones. Si se pierde una concentración, necesitamos soluciones. Tenemos que centrarnos en los chicos que están disponibles y listos para ser la mejor versión de sí mismos y el mejor compañero posible, y eso es lo que hicimos".

Thomas Tuchel, en el banquillo de Inglaterra ante Serbia / EFE

Tuchel se mostró muy orgulloso por "el trabajo en equipo, el esfuerzo que pusimos para ayudarnos mutuamente, la intensidad. Nunca dejamos de correr. No encajamos ningún disparo a puerta. No permitimos ninguna ocasión importante. Necesitamos hacer bien los pequeños detalles. Sentí que el equipo estaba listo y estoy muy contento de que lo hayan demostrado".

Cambios efectivos

Con Morgan Rogers entrando en el once inicial ante la baja de Bellingham y Noni Madueke brillando también en lugar de su compañero de club, Saka, Tuchel sabe que tiene que tomar decisiones importantes de cara al futuro.

"Siempre soy valiente. Ya lo saben", dijo. "Pero no hablo ahora de nombres hipotéticos que se pueden dejar fuera. Veamos quién está en forma y disponible. Creo que ya tomamos algunas decisiones valientes. Nombramos una plantilla de solo 21 jugadores para mantener viva la competencia".

Tuchel espera 'picar' a los ausentes añadiendo que "la competencia ha comenzado. Si estás en la concentración, te portas de maravilla, estás en tu mejor forma física, en tu mejor momento, y lo aprovechas al máximo. Es un privilegio estar en la concentración y luego luchar por tu lugar. Si puedes ayudar a todos a ser mejores y a crecer, y eso es lo que hicimos".

Jude Bellingham, operado del hombro, debe ser una pieza capital para Inglaterra en el próximo Mundial del 2026, pero deberá dejar su ego aparte para ser un indiscutible de Thomas Tuchel.