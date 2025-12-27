Alaba, sentenciado a salir del Madrid

No hay marcha atrás con David Alaba. El central austriaco, que termina su vínculo con el Real Madrid el próximo mes de junio, saldrá del club una vez finalice su contrato. A sus 33 años, el futbolista ha sufrido un auténtico calvario con las lesiones en sus últimos años como madridista.

A su llegada en 2021, parecía que su fichaje procedente del Bayern de Múnich podía ser histórico, especialmente teniendo en cuenta que llegó como agente libre. En su curso de estreno, Alaba firmó un primer año espectacular, jugando 46 partidos entre todas las competiciones, mostrando un nivel muy alto como central acompañando a Militao y ganando Liga, Champions, Supercopa de España y de Supercopa de Europa.

Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a ver al mismo Alaba. En la temporada 2022-23 su nivel bajó considerablemente y a partir de enero empezaron las lesiones, que ya no le abandonarían en ningún momento. En esa campaña disputó 39 partidos entre todas las competiciones, pero al año siguiente sufrió una lesión de ligamento cruzado que terminaría con todas sus esperanzas de recuperar la continuidad y su mejor nivel.

Alaba, en un partido con el Real Madrid / EFE

El año de su grave lesión jugó 17 partidos, el siguiente 14 y este curso apenas ha podido disputar 4 encuentros, solo dos de ellos como titular y, precisamente en uno de estos últimos, terminó con una nueva lesión que obligó a sustituirle al descanso.

Su estado físico, su edad y su alto sueldo (uno de los tres más elevados de la plantilla) han terminado pesando demasiado en la decisión sobre su continuidad. A pesar de que la intención del futbolista austriaco era quedarse en el Real Madrid, Alaba tendrá que buscar un nuevo destino.

Su valor de mercado se ha visto reducido considerablemente desde que llegó a España, pasando de 55 millones de euros a 4 actualmente, según Transfermarkt. Eso sí, a pesar de las decepciones en el recuerdo de los aficionados madridistas quedará siempre su excelso primer año y su celebración con una silla blanca tras la remontada ante el PSG.