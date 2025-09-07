Alaba reta al Real Madrid

David Alaba cumple su sexta temporada en el Real Madrid. Llegó gratis en 2021 procedente del Bayern para reforzar la defensa. Su fichaje fue celebrado por la calidad y jerarquía que haría más fácil olvidar a Sergio Ramos, el jefe de la defensa blanca durante 16 temporadas. El austriaco formó pareja con Militao aquella primera temporada en la que los blancos ganaron la ‘Decimocuarta’ en París.

21 meses de lesiones

En sus dos primeras campañas fue fijo indiscutible pero el destino le tenía preparado una mala pasada en su segundo año. A mediados de diciembre de 2023 se rompía el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Han pasado 21 meses desde aquella desgraciada tarde, fue el 17 de diciembre ante el Villarreal, que frenó su exitoso trayecto en el equipo madridista.

Aunque volvió 13 meses después, las lesiones no le han dado tregua hasta este verano, en el que se ha incorporado al equipo para ser uno más y dejar atrás el sufrimiento que le ha relegado a un segundo plano. A Alaba se le paró el tiempo pero no al Madrid, al que la necesidad le ha obligado a reforzar la posición que ocupaba el austriaco con el fichaje de Huijsen.

Fijo con Austria

Muchos meses sin tener continuar y competir le han llevado a una situación complicada. Recuperar su fútbol después de tanto tiempo y con 33 años no parece fácil. Ha querido cumplir el año que le queda de contrato, aunque el club le abrió la puerta. No está dispuesto a rendirse. “Me objetivo en el Real Madrid es jugar”, dice seguro de sí mismo, pese a que Xabi Alonso no le ha dado ni un minuto en los tres partidos de Liga disputados y estar lesionado durante el Mundial de Clubes.

“Ahora me encuentro bien, he avanzado bastante últimamente”, asegura tras jugar 70 minutos con la selección ante Chipre (1-0). El defensa lanza un mensaje a Alonso, al que pide que confíe: “En los próximos partidos se podrá ver cómo estoy”. Tiene sitio en su selección, pero va a ser complicado que tenga continuidad en el Madrid para volver a ser aquel jugador rápido, fino y fiable de sus dos primeras temporadas.