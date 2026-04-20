Alaba le sale muy caro al Real Madrid

David Alaba ocupa el primer escalafón salarial de la plantilla blanca solo por detrás de Mbappé y de Vinícius. El motivo de tal privilegio lo cerró cuando fichó por el Real Madrid en el verano de 2021 procedente del Bayern Múnich, al llegar con la carta de libertad en la mano e incluir una prima repartida en su salario anual que supone un desembolso de 22,5 millones de euros brutos por temporada, según ‘Capology.com’.

De más a menos

Su rendimiento fue magnífico en las dos primeras temporadas, pero en la tercera empezó a ser víctima de las lesiones para ir desapareciendo de los onces titulares de su equipo. En la campaña 23-24 se perdió 35 partidos para jugar 1.496 minutos en los 17 encuentros en los que participó. En todos fue titular como muestra de su aportación al equipo.

Sin embargo, lejos de mejorar empeoró en la siguiente campaña para perderse 43 de los 68 encuentros del Real Madrid. Eso le relegó a un segundo plano con la llegada de Rudiger y el recurso interino de Asencio. Cerró el curso jugando 599 minutos lo que le supuso al club un desembolso anual de 37.562 euros cada minuto que defendió la camiseta blanca.

Sin sitio

Esta temporada, ya con 33 años y el fichaje de Huijsen, el papel de Alaba ha pasado a ser prácticamente testimonial. Ha participado en 13 partidos, cuatro de titular, con 15 de baja por lesión, y otros 21 en el banquillo. Suma 398 minutos, lo que eleva a 56.532 euros cada uno de ellos. Un desembolso desorbitado para su aportación.

Su comportamiento ha sido siempre ejemplar. Ha asumido su rol en una temporada importante para él. Termina contrato en junio y la falta de continuidad le ha impedido recuperar el nivel que tuvo antes de las lesiones. Una situación que le aboca a abandonar el club este verano. Su coste ha sido demasiado elevado para el club en las dos últimas temporadas, que ha pagado 45.135 euros brutos por cada minuto que ha jugado.