Aitor Karanka, sobre el posible regreso de Mourinho: "Se dio la posibilidad"

Aitor Karanka estuvo presente en el último episodio del Cafelito de Josep Pedrerol, programa en el que el periodista conversa de manera cercana y distendida con figuras del fútbol. Karanka, que fuera futbolista y entrenador, y que actualmente ejerce como Director de Desarrollo de la Selección absoluta masculina, mantiene una relación profesional y de confianza con Pedrerol, fruto de años de relación profesional.

En su carrera, Karanka fue además la mano derecha de José Mourinho, trabajando como su asistente en distintos equipos y siendo un colaborador cercano tanto en la táctica como en la gestión del vestuario (Real Madrid, 2010–2013), donde fue su asistente técnico y mano derecha. En este rol, Karanka se encargaba de la preparación táctica, el análisis de rivales y la gestión del vestuario junto al portugués, aprendiendo de primera mano la filosofía y metodología que han caracterizado a Mourinho a lo largo de su carrera.

Tras esa etapa, Karanka asumió su primer gran proyecto como entrenador principal en el Middlesbrough (2013–2017), aplicando los conocimientos adquiridos con Mourinho y desarrollando su propio estilo de dirección. Aunque ya no trabajaban juntos directamente, la relación profesional y el respeto mutuo se mantuvieron, consolidando a Karanka como uno de los discípulos más reconocidos del técnico portugués en el fútbol europeo.

En el adelanto del próximo episodio de 'El Cafelito', Karanka aprovechó esta cercanía con Pedrerol para revelar detalles sobre el interés que en su momento tuvo el Real Madrid por Mourinho, ofreciendo una perspectiva interna sobre las negociaciones y las circunstancias que impidieron que el entrenador regresara al club blanco.

La llamada del Real Madrid al 'The Special One'

"¿Tú crees que a Mourinho le gustaría volver al Real Madrid?", preguntó Pedrerol. "Creo que en algún momento hubo oportunidades, pero son cosas del fútbol que no llegaron a concretarse. Lo importante ahora es que hay un entrenador español. Para la Federación, contar con técnicos formados aquí es positivo, y esperamos que se mantenga así por mucho tiempo", respondió Karanka.

Tras la salida de Xabi Alonso, el Real Madrid optó por Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, como relevo temporal. Hasta ahora, el cambio ha funcionado de manera satisfactoria, a pesar de la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete. Por su parte, José Mourinho se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto con el Benfica, tras su salida del Fenerbahçe. Su objetivo en Portugal es revertir la situación que dejó Bruno Lage y devolver al equipo a la élite europea.

"Por lo que yo sé, sí hubo interés en algún momento. No recuerdo exactamente cuándo, pero no se dio por circunstancias propias del fútbol: en mitad de temporada o porque José estaba en otro proyecto. Tampoco sorprende la relación que mantiene Mourinho con el presidente", concluyó Karanka.

16 años del Madrid sin Mourinho

La etapa de José Mourinho en el Real Madrid comenzó en el verano de 2010, cuando el club apostó por su llegada tras los éxitos en Porto, Chelsea e Inter de Milán. Su objetivo principal era romper con la hegemonía del Barcelona de Guardiola y devolver al conjunto blanco a lo más alto de La Liga.

Durante sus tres temporadas en el club, Mourinho ganó la Liga 2011-12, batiendo récords de puntos y de victorias consecutivas, además de lograr una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, su paso por el club estuvo marcado también por la tensión con jugadores y rivales, así como por los conflictos mediáticos que generó su carácter combativo.

Mourinho dejó una huella profunda en el vestuario, introduciendo un estilo más pragmático y defensivo, pero eficaz. A pesar de los roces, su legado incluye la formación de un grupo competitivo y la motivación de jugadores clave que continuaron siendo referencia en los años siguientes del Real Madrid.