Ahora sí: se acabaron las excusas para Arbeloa y Pintus

Apenas llegó al cargo, Álvaro Arbeloa tuvo que asumir de primeras el partido de Copa del Rey ante el Albacete. El técnico se confió demasiado y, tras una convocatoria marcada por las ausencias, se llevó su primer varapalo como primer entrenador del Real Madrid, siendo eliminado del torneo copero.

Desde entonces, el equipo disputó otros cinco partidos más en solo 19 días. Un partido cada tres o cuatro días, lo que apenas ha dejado tiempo al sustituto de Xabi Alonso para trabajar sus nuevas ideas con el equipo. El ex técnico del filial ha dejado claro en varias ruedas de prensa que su equipo necesita trabajo e incluso llegó a valorar de manera positiva la eliminación en Copa del Rey, ya que eso daría más tiempo entre partidos para los conceptos que quiere inculcar en la plantilla.

Antonio Pintus, jefe de preparación física del club blanco / RMA

En una situación similar se encuentra Antonio Pintus. La cúpula del conjunto blanco detectó que uno de los principales problemas del equipo durante la etapa de Xabi Alonso era la preparación física. Llegó a ser incluso una obsesión. Sin ir más lejos, la petición de la directiva de volver a meter a Pintus en el cuerpo técnico con un papel protagonista fue uno de los motivos que provocó la destitución del ex del Bayer Leverkusen.

Florentino Pérez tiene muchas esperanzas puestas en el preparador físico y así se lo hizo saber a Arbeloa. Pocas veces se ha visto en una rueda de prensa que un entrenador recalque en tantas ocasiones que uno de sus preparadores tiene 5 Champions League.

Dos semanas clave

Hasta el momento, no se han visto cambios ni a nivel físico ni a nivel táctico en el equipo. Todo sigue igual o peor que cuando Xabi Alonso estaba al mando. El poco tiempo que han tenido para trabajar y la carga de partidos han servido como excusa, hasta ahora.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

En las próximas dos semanas, el Real Madrid solo jugará dos partidos. El primero, el domingo 8 de febrero en Mestalla ante el Valencia. El otro será la visita de la Real Sociedad el sábado 14 de febrero. Prácticamente serán 5 días de preparación para cada encuentro, un periodo de tiempo del que no habían podido disponer ni Arbeloa ni Pintus hasta ahora.

Por lo pronto, la primera decisión de dar dos días libres a los jugadores tras el partido ante el Rayo y empezar a trabajar el miércoles no casa con los mensajes lanzados en rueda de prensa. Una vez los futbolistas vuelvan a Valdebebas, tanto ellos como el cuerpo técnico tendrán que ponerse las pilas para que durante los partidos de febrero se empiecen a ver cambios significativos a todos los niveles.

El tiempo es ahora un aliado de Antonio Pintus y Álvaro Arbeloa, pero también marcará el fin del escudo que hasta ahora han tenido ambos. El Madrid buscaba soluciones a corto plazo con el cambio de entrenador y el regreso al primer plano del preparador físico. O llegan ahora, o la temporada tendrá difícil solución.