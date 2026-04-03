La agonía del Real Madrid femenino: "¿Dónde está Florentino?"

El 25 de junio de 2019, el Real Madrid presentó su equipo femenino. Tras una reunión extraordinaria de la Junta Directiva en el Bernabéu, el club aprobó la absorción del recién ascendido CD Tacón. Un acuerdo que fue finalmente ratificado por la asamblea y que entró en vigor a partir de la temporada 2020/2021. El club blanco optó por la vía rápida para cumplir con una asignatura pendiente que, seis años después, no pasa del aprobado. La ausencia de títulos, pero sobre todo la incapacidad de competir contra el Barça, ha suscitado un profundo dilema que apunta directamente al palco.

No es falta de gasto, sino de proyecto

Durante el 6-0 de la vuelta de la Champions contra el Real Madrid volvió a escucharse, de forma recurrente, un cántico que se repite en un clásico que todavía no tiene ese carácter por la falta de igualdad entre ambos contendientes. "¿Dónde está Florentino?", una pregunta que, lejos de ser retórica, es ya un clamor. No solo por la ausencia del máximo mandatario en los partidos de una sección completamente apagada por el gran rival.

El 25-1 en victorias frente a derrotas y el 103-13 en goles reflejan un balance inasumible. El propio Pau Quesada, técnico del conjunto blanco, arrojó la toalla en una rueda de prensa tan realista como pesimista

Se trata de una cuestión que exige respuestas y que pone en entredicho la imagen del equipo con más Copas de Europa que nadie. El 25-1 en victorias frente a derrotas y el 103-13 en goles reflejan un balance inasumible. El propio Pau Quesada, técnico del conjunto blanco, arrojó la toalla en una rueda de prensa tan realista como pesimista: "Podemos competir contra todos, menos con el Barça". Una asunción de inferioridad que ha ido calando con el tiempo.

De entrada, el Real Madrid preveía que la sección femenina le costaría 400.000 euros solo en concepto de adquisición de la plaza, además de una inversión inicial de dos millones. Desde entonces, la entidad ha invertido 29,3 millones de euros en salarios, según 2Playbook. A pesar de que el club ha superado en esta partida a equipos como el Manchester City, la sección azulgrana destina alrededor de cinco millones más a su plantilla deportiva. Pero, sobre todo, el problema es de producto y planificación.

Maria Tikas

Esperanza en la cantera

El Barça nunca ha entendido su sección femenina como un gasto, sino como una inversión con retorno, algo que se plasma en récords como el de asistencia en el Camp Nou en un 6-0 que confirmó la tiranía blaugrana. Más de 60.000 personas se dieron cita en el coliseo culé, un escenario que vivirá el desenlace de una temporada en la que el equipo aspira a su cuarta Champions, dentro de un modelo muy rentable: alcanzar las semifinales asegura un premio de 250.000 euros y el bote total de la competición ya supera los 1,45 millones.

En caso de eliminar al Bayern, habría que sumar 300.000 euros más y, si el conjunto de Pere Romeu logra hacerse con el título, se añadirían otros 200.000 euros en premios. Todo ello sin contar con el valor asociado que genera una sección ganadora de Balones de Oro, con Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, pero sobre todo creadora de referentes intergeneracionales. Un ecosistema en el que las jóvenes alimentan a las de arriba y viceversa, a diferencia de la falta de visibilidad que sufren los distintos equipos madridistas.

El Real Madrid B ascendió a la categoría de plata del fútbol femenino en 2024. / REAL MADRID

La entidad blanca cuenta con tres equipos de fútbol base: un filial, un juvenil y un cadete. El primero marcha cuarto en el grupo único de Primera Federación, con 37 puntos, a 14 del líder, el filial azulgrana. El juvenil es segundo en Primera División Autonómica, a tres puntos del Atlético, mientras que el cadete es tercero en Primera División Autonómica Femenina, por detrás del conjunto rojiblanco y del Madrid Femenino. Su impacto en las categorías inferiores de la selección va en aumento, pero siguen siendo, como el primer equipo, víctimas de una falta real de promoción.

Falta de promoción de las jugadoras

Hace diez años, Piqué y Alexia compartían una entrevista que ilustra el camino recorrido hasta el presente. "Soy totalmente anónima en la calle", decía la capitana del Barça, que acaba de alcanzar los 500 partidos convertida en un icono del deporte mundial. En 2015, el Madrid ni siquiera contemplaba la creación de una sección femenina de fútbol, pese a que en el pasado había contado, de forma efímera, con una de baloncesto practicado por mujeres, otra disciplina que algunos reclamaron recuperar.

La centrocampista del Barcelona Patri (c) disputa un balón con la delantera del Real Madrid Linda Caicedo (i) este jueves durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina, disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. / Enric Fontcuberta / EFE

Sin embargo, salvo casos puntuales como el de Linda Caicedo, el club no ha apostado por generar referentes comunicativos o de marketing dentro de su plantilla. Las entrevistas con las jugadoras madridistas son prácticamente inexistentes dentro de la dinámica del club y, cuando trascienden declaraciones fuera de esos cauces, surgen episodios como el desvelado por Melanie Leupolz en el podcast Kicker FE:male, donde relató una conversación con Florentino Pérez.

"Solo hay que ser conscientes de la edad de este equipo y de dónde está. En realidad, también han faltado los grandes éxitos y, a menudo, los éxitos abren puertas. En la fiesta de Navidad le preguntamos al presidente cuándo podríamos jugar en el Bernabéu y nos dijo: 'Cuando ganéis el primer título'". Una barrera que sigue sin superarse, pero también marcada por la falta de un apoyo institucional más decidido.