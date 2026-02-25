El agente de Wirtz dinamita el mercado: "Quiero que juegue en el Real Madrid"

Florian Wirtz está recuperando su nivel en estos últimos meses después de un inicio de etapa en Liverpool complicado por la presión de su multimillanario traspaso desde el Bayer Leverkusen por 125 millones de euros.

Ahora, su nombre vuelve a asomarse a los focos, pero no por su rendimiento en Anfield sino por estar vinculado al mercado de fichajes. Aunque no se trata de movimiento inminente, más bien de uno que podría haber marcado la última ventana del verano de 2025.

Volker Struth, agente del jugador, desveló en una entrevista al diario alemán 'Bild' que llegó a ofrecer personalmente al talento del Bayer Leverkusen al Real Madrid… y que incluso habló con Xabi Alonso y Florentino Pérez para hacer posible el traspaso.

"Durante la época en que se hablaba de fichar por el Liverpool o el Bayern, llamé a Xabi Alonso y le dije: ‘Tienes que llevarte al chico del Leverkusen al Real Madrid’”, explicó Struth. La respuesta del extécnico del Leverkusen y de los blancos, pero que en aquel momento era la gran apuesta para el banquillo del Bernabéu, fue clara: "No tienes que decírmelo a mí, tienes que decírselo a Florentino Pérez".

Struth dio el paso para volver a reunir al entrenador vasco con su pupilo en Alemania. "Así que le envié un mensaje: ‘Querido Florentino, te lo he dicho muchas veces: tengo un jugador aquí que recomiendo muchísimo. Florian Wirtz hace que todos los equipos del mundo sean mejores’".

Según Struth, Florentino agradeció el ofrecimiento, pero lo derivó al director general José Ángel Sánchez. La operación, sin embargo, no pasó de ahí. "Ese año, simplemente no era el momento adecuado debido a la plantilla y el presupuesto. Ni siquiera las arcas del Real Madrid siempre están a rebosar", admitió el representante, teniendo en cuenta los fichajes del Madrid de Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold.

No hubo oferta formal ni negociación real. El contexto deportivo y económico no encajaba. Aun así, Struth dejó una puerta abierta: "Mi deseo sigue siendo que Florian juegue allí algún día". Wirtz sigue centrado en el Liverpool pese a que no está siendo la mejor temporada para los de Arne Slot. Pero su agente ya ha movido ficha. Veremos si hay movimientos en el futuro aunque los de Merseyside difícilmente lo dejarán salir este año tras la inversión realizada.