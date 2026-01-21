El agente de Vinicius desembarca en Madrid

Vinicius Junior ha bajado el tono en el Real Madrid. Frente al Mónaco cuajó un gran partido, pero no actuó de forma impulsiva como en otras ocasiones. No se encaró con la grada por los pitos recibidos, sobre todo frente al Levante, quizá consciente de que su renovación depende en buena parte de la actitud que tenga en las próximas semanas.

Para apaciguar aún más la tormenta, este martes apareció por el palco del Bernabéu su representante, Federico Pena, según informa el diario AS. Pena, de la agencia Rock Nations Brasil, quería estar al lado del futbolista en un momento delicado y podría aprovechar la ocasión para acercarse a Florentino Pérez con el objetivo de tratar sobre la renovación.

Vinicius termina contrato en 2027 y este verano es clave para que amplíe su contrato o, de lo contrario, se negocie un traspaso. La presencia de Pena en el Bernabéu se interpreta como una declaración de intenciones del jugador para mostrar su deseo es renovar.

El futbolista estuvo calmado también en sus declaraciones posteriores al partido cuando afirmó que "se habla mucho de la renovación, sí, pero me queda otro año más. Estamos muy tranquilos. Confío en el presidente y él confía en mí. Tenemos muy buena relación y, en su momento, solucionaremos las cosas. No tenemos prisa".

Unido a Florentino Pérez

La relación entre Florentino Pérez y Vinicius Junior no se ha resentido por la bronca del Bernabéu. El delantero es uno de los grandes protegidos del presidente madridista, quien considera que su renovación es de vital importancia para el futuro del club.

Vinicius, a sus 25 años, tiene un gran recorrido por delante y su entendimiento con Mbappé ha mejorado después de una primera temporada difícil en cuanto a compenetración sobre el terreno de juego. El francés se ha consolidado como delantero centro, mientras que Vinicius hace daño desde su posición más natural en la banda derecha.

Vinicius se abraza con Mbappé en el partido ante el Mónaco / AP

Pese a todo, la renovación de Vinicius por el Real Madrid no será una tarea fácil. Las dos partes están por la labor, pero las pretensiones del jugador son muy altas con el gran cartel que tiene en Europa o Arabia Saudí, donde persiguen su fichaje desde hace años. Florentino deberá rascarse el bolsillo como quizá nunca se ha visto para prolongar la relación contractual de una de sus figuras.

Vinicius ha vuelto a coger la sartén por el mango después de su exhibición frente al Mónaco en un escaparate como es el de la Champions League. Vuelve a ser el hombre de moda y su representante ya está en Madrid para tratar una firma que tendrá su peso en oro.