El agente de Klopp desmiente a Riquelme: "Es molesto. No quiere ser entrenador"

Rodrigo Riquelme tiró su tercera y definitiva bomba para intentar ser presidente del Real Madrid. El candidato prometió los fichajes de Rodri y Haaland bajo firma notarial, pero este viernes anunció en un comunicado oficial sus intenciones de ir a por Jürgen Klopp si fuera elegido por los socios blancos. Un entrenador que podría hacer cambiar muchos votos a última hora.

Pero la bomba le estalló en la cara al empresario alicantino. Unas horas más tarde del comunicado, el periodista alemán Florian Plettenberg dejó muy claro que el exentrenador del Liverpool no está dispuesto a volver a entrenar.

"¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", dijo Marc Kosicke, el agente de Jürgen Klopp, a Plettenberg. El periodista alemán añadió que la opción del Real Madrid está totalmente cerrada para el entrenador en estos momentos y especialmente en la situación actual del club.

Klopp dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24 y desde ese momento no ha vuelto a pisar un banquillo. El alemán firmó por Red Bull, donde es director de futbol mundial de la empresa de bebidas energéticas que controla diversos clubes alrededor del mundo. El ex del Liverpool no tiene pensado volver a entrenar y, por ahora, el único trabajo que le podría llegar a seducir en un futuro sería el de seleccionador nacional.

No es la primera promesa de campaña que se le complica a Riquelme unas horas después. Tras anunciar el fichaje de Haaland si era ganador de las elecciones, la representante del club y el Manchester City salieron a desmentirlo. Un gesto que dejó tocada la candidatura del alicantino, aunque él sigue manteniendo que tiene el fichaje cerrado y que, si es presidente, lo fichará.

Riquelme lo firmó ante notario; por tanto, si es presidente y uno de los dos futbolistas no termina en el Real Madrid, debería regalar la cuota de socio a todos los socios del Real Madrid durante una temporada, algo que le supondría un gasto personal de unos 17 millones de euros.

En el otro bando, la idea en el banquillo está clara. El Real Madrid fichará a Mourinho si Florentino es presidente y lo hará tras pagar al Benfica una cláusula de salida de 15 millones de euros.