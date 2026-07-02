El agente de Enzo tajante: "Le gusta mucho Madrid"

Enzo Fernández sigue siendo uno de los grandes nombres de la actualidad del mercado. Después de semanas en las que el nombre del centrocampista argentino ha sido relacionado con el Real Madrid, su agente, Javier Pastore, ha reconocido en una entrevista con Marca que están explorando una salida del Chelsea, aunque ha rebajado las expectativas sobre un acuerdo inminente.

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección. Está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final... Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", aseguró Pastore.

Las declaraciones llegan en un momento en el que el internacional argentino ha sido vinculado de forma insistente con el Real Madrid como uno de los posibles refuerzos para el centro del campo. Sin embargo, el representante dejó claro que, por ahora, no existe ninguna operación cerrada.

Pastore también habló de la relación de Enzo con la capital de España, un detalle que inevitablemente vuelve a alimentar las especulaciones. "Tiene muchos amigos allí y es muy amigo de Julián Álvarez. Yo también estoy en Madrid viviendo. Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo. Pero aparte, ¿a quién no le gusta Madrid? Yo, que no jugué en Madrid, hasta vivo ahí", comentó.

"Está haciendo un Mundial muy bueno"

En el plano deportivo, el agente destacó el gran momento que atraviesa el futbolista con Argentina y su evolución táctica en los últimos años. "Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Enzo ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Empieza en la base, pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Es un jugador que se adapta muy bien a cualquier tipo de posición", explicó.

Mientras, el Real Madrid sigue atento a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado, las palabras de Pastore confirman que el entorno del jugador se está moviendo para que el argentino salga del Chelsea.