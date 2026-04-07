El agente de Endrick revela el futuro del brasileño

El futuro de Endrick vuelve a estar sobre la mesa. Tiago Freitas, agente del delantero brasileño, ha salido al paso de las especulaciones para aclarar qué ocurrirá con el jugador una vez finalice su cesión en el Olympique de Lyon, club al que llegó el pasado mes de enero.

En declaraciones a 365Scores, el representante del futbolista fue tajante: Endrick regresará al Real Madrid al término de la presente temporada. “No existe ninguna intención de extender la cesión. El jugador terminará su etapa en Lyon y volverá automáticamente”, aseguró.

Endrick, durante un partido con Brasil / Instagram: @endrick

Una afirmación que encaja con las condiciones del acuerdo entre ambos clubes. El préstamo, cerrado en el mercado invernal, no incluye opción de compra ni cláusulas que permitan al conjunto francés retener al delantero más allá del 30 de junio de 2026. Se trata de una cesión estratégica de seis meses, con el objetivo claro de que el brasileño acumule minutos y continuidad tras las pocas oportunidades con las que contó desde su llegada a España.

Ese fue precisamente el gran problema de Endrick en el Real Madrid. Tras un primer curso prometedor, en el que dejó detalles de su calidad y facilidad para el gol a pesar de no contar con demasiadas oportunidades, su protagonismo cayó en picado con la llegada de Xabi Alonso. En la presente temporada apenas sumó 99 minutos antes de salir cedido. La competencia feroz en ataque y la falta de confianza del técnico le empujaron a buscar una salida en el mercado invernal

El Lyon apareció entonces como la mejor solución. Un equipo competitivo, con espacio para crecer y con una cláusula muy significativa en la operación: el coste de la cesión dependería de la cantidad de partidos que disputará Endrick con el conjunto francés, lo que garantizaría minutos al brasileño.

Endrick en el partido de semifinal de la Copa / Olympique Lyon

En Francia, el atacante ha encontrado lo que buscaba: minutos, protagonismo y cierta regularidad, aunque con altibajos en su rendimiento, con un bajón significativo tras unos primeros encuentros estelares. Un contexto que le ha permitido reengancharse también a la órbita de la selección brasileña de cara al Mundial de 2026 .

A pesar de todo, el regreso al Santiago Bernabéu no despeja todas las incógnitas. Porque, como el propio Freitas reconoció en 365Scores, el papel de Endrick en el próximo proyecto blanco sigue sin estar definido. “No hay una visión final sobre su rol la próxima temporada ni sobre si continuará en el equipo o tendrá otro destino”, explicó.

Una declaración que abre la puerta a distintos escenarios. Desde una segunda cesión hasta una posible integración en la plantilla, pasando incluso por el interés de otros grandes clubes europeos, del que el Real Madrid ya es consciente según el propio agente. Así, Endrick regresará, pero no tiene garantizado quedarse en el equipo. El entrenador que ocupe el cargo en verano será clave a la hora de tomar la decisión.