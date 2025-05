Agente Bellingham: un jugador clave en las negociaciones del Real Madrid

Cuando el Real Madrid fracasa como bloque, algunas voces cercanas al club se preguntan cómo es posible, teniendo en cuenta el efecto llamada que se ha producido en los últimos grandes fichajes de la 'casa blanca'. La institución tiene un funcionamiento 'sui generis', con un director general, José Ángel Sánchez, y un ojeador que lo ve todo, como Juni Calafat, por eso, los jugadores juegan un papel activo en las negociaciones para determinar fichajes como el que se producirá con Trent Alexander-Arnold, un movimiento para el que ha sido clave Jude Bellingham.

Los mensajes de Vinicius a Mbappé

Ambos han sido inseparables en todas las concentraciones de la selección inglesa, donde, al igual que pasó con Francia y Mbappé, se ha ido forjando el convencimiento para que el lateral se despida del Liverpool y vaya al Real Madrid. Este proceso, que el Real Madrid trata de hacer siempre a coste cero en términos de traspaso, requiere, a la fuerza, de un factor externo que determine el destino. Es ahí donde Bellingham ha actuado.

En el pasado hizo lo mismo Vinicius, quien confesó que "escribía mensajes todos los días a Jude Bellingham" para que fichase por el Real Madrid. El cariño e insistencia posicionaron al brasileño como uno de los hombres fuertes del vestuario madridista, que ha trabajado con él y le ha apoyado en los episodios polémicos que le persiguen desde que explotó como jugador.

"Los franceses me decían que fuera a Madrid, pero también Vinicius me mandaba muchos mensajes y me pidió jugar con ellos", desveló Mbappé en su presentación como jugador madridista. Aunque claro, no es lo miso tener un buen amigo para el ocio que un compañero de trabajo. Por eso, a pesar de los convencimientos para generar futuras sociedades, el campo es el que acaba dictando sentencia.

Por lo menos, en el caso de Bellingham y Alexander-Arnold ya saben lo que es estar juntos en el mismo once. Aunque de un club a la selección hay un largo trecho de convivencia y objetivos. También es cierto que los procesos a veces no tienen el final esperado, como ocurrió con Davies, con el que Vinicius también trabajó en la sombra a pico y pala.

Alexander-Arnold, un aliado para Bellingham

Igualmente, la incorporación del ya exjugador del Liverpool tampoco fue con los plazos previstos, puesto que tras la grave lesión de Carvajal, el Real Madrid intentó sin éxito su contratación invernal. Otro de los fracasos de jugar sin precio de fichaje, dejándolo todo a la negocación con el agente y el jugador, que obliga al pago de una alta prima de fichaje y a batallar en cuestiones tales como los derechos de imagen.

De este modo, Bellingham también se hace con un aliado en un vestuario que ha vivido una temporada convulsa. El inglés nunca ha estado directamente en el punto de mira, porque por encima de él están Vinicius y Mbappé como baluartes, pero su rendimiento está por debajo de lo esperado. Y, sobre todo, de lo ofrecido en su primera temporada como madridista, en la que metió 23 goles y repartió 13 asistencias.

Este curso, en un perfil muy diferente al de 'box-to-box' ha perdido presencia en el área. También le ha perjudicado el hecho de no operarse del hombro, un problema que arrastra desde noviembre de 2023 y que a día de hoy le obliga a seguir llevando protección en cada partido. De ahí el temor que surge en el Real Madrid cuando cae el suelo después de un duelo ganado.

Igualmente, su carácter se ha agriado este curso de tensiones en territorio blanco, aumentando el número de amarillas que ve, una falta de equilibrio cuya recuperación es priotaria para un equipo que deberá reconstituirse este verano. La primera pieza para este cambio de orden será Alexander-Arnold y, a partir de ahí, vendrá el resto, con Bellingham y otros compañeros jugando un papel clave en las negociaciones.