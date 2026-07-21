El agente de Bastoni le cierra la puerta al Madrid: "Está enamorado del Inter"

Alessandro Bastoni ha protagonizado uno de los culebrones del verano. Primero fue relacionado con el Barça como el gran candidato para reforzar el eje de la defensa azulgrana, aunque el elevado precio exigido por el Inter acabó enfriando cualquier opción. Poco después fue el Real Madrid el que irrumpió con fuerza en la operación, hasta el punto de que desde Italia se habló de contactos entre ambos clubes y del interés de José Mourinho por incorporar un central zurdo.

A todo ello se sumó un episodio extradeportivo que también situó a Bastoni en el foco mediático. El internacional italiano apareció entre los futbolistas investigados por la Fiscalía de Milán dentro de la denominada operación "Ma.De", relacionada con una presunta red de prostitución de menores organizada en fiestas privadas para celebridades. Aunque el jugador siempre ha negado cualquier implicación y el procedimiento continúa su curso, el caso provocó un importante revuelo en Italia y coincidió con los rumores sobre su posible salida del Inter.

Alessandro Bastoni, durante el Inter-Madrid de Champions / AFP

"Nunca ha pensado en irse"

En este escenario, su representante, Tullio Tinti, quiso zanjar definitivamente cualquier especulación durante una entrevista concedida a Sky Italia: "Todavía tiene dos años de contrato y es feliz en el Inter. Nunca ha pensado en salir de Italia en los últimos meses", aseguró.

El agente también recordó que Bastoni mantiene una fuerte vinculación con el club 'nerazzurro' y que únicamente se plantearía una salida si todas las partes quedaran satisfechas: "Mis jugadores y yo solemos respetar nuestros contratos. Si algún club presenta una oferta que convenza tanto al Inter como al jugador, entonces podríamos sentarnos a hablar. Pero ahora mismo no existe ninguna negociación seria".

El Real Madrid deberá buscar alternativas

Las palabras de su representante suponen un importante revés para el Real Madrid, que continúa buscando un central para completar la defensa de José Mourinho. Bastoni era uno de los perfiles que más convencían por su experiencia, su salida de balón y su condición de zurdo, una característica escasa en la plantilla blanca.

Sin embargo, todo apunta a que el internacional italiano seguirá defendiendo la camiseta del Inter, dejando al conjunto madridista obligado a explorar otras alternativas en un mercado que cada vez ofrece menos opciones de primer nivel.