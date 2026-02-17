El agente de Alaba zanja la polémica con Arbeloa

Todo parece indicar que la etapa de David Alaba en el Madrid ha llegado a su fin. La 'Casa Blanca' buscaría incorporar un central joven en el próximo mercado estival para reforzar una defensa mermada por las lesiones y, en este contexto, el austríaco quedaría fuera de los planes de Florentino Pérez de cara a la temporada 2026/2027.

El periodista italiano experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha confirmado en las últimas horas un 'bombazo' que no era más que un secreto a voces. Alaba dejará el Real Madrid a final de temporada tras no renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio.

En las últimas semanas, los rumores con respecto a su situación actual en el club madridista y sobre su futuro próximo no dejan de incrementarse. El austríaco, pieza clave para el Real Madrid en su decimocuarta Champions League, parece no estar contento con su nuevo rol de suplente, en una rotación que lo desplaza a la quinta opción en la zaga para Arbeloa.

Alvaro Arbeloa durante el entrenamiento previo a la Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Según 'Marca', el central pidió explicaciones la semana pasada a su nuevo técnico sobre su actual situación y afirman que no habría especial química entre el defensa y el entrenador madridista. Informaciones que se ha encargado de desmentir su agente, Pini Zahavi, en una entrevista exclusiva con el medio 365Scores: "No hay ninguna declaración oficial sobre el malestar de David Alaba por su falta de participación con el Real Madrid en el último periodo".

Zahavi también quiso zanjar los rumores que situaban a su representado en el fútbol saudí: "No hay ninguna oferta confirmada en este momento y, por lo tanto, no podemos hablar de nada".

Un calvario con las lesiones

El defensor del Real Madrid sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 17 de diciembre de 2023, en un partido de Liga contra el Villarreal. Una lesión grave que lo dejó fuera de los terrenos de juego por casi 400 días. Tras regresar, ha lidiado con recaídas, incluyendo molestias en el menisco y lesiones musculares en el aductor y muslo.

David Alaba ha participado en 24 partidos durante las últimas dos temporadas, de los cuales tan solo ha sido titular en nueve de ellos. En esta temporada 2025/2026, ha perdido total protagonismo, disputando únicamente el 5% de los minutos totales en Liga y el 14% en competición europea.

Su fichaje en 2021 significó un antes y un después en la política de fichajes de Florentino. David sería el primero de una larga lista de jugadores que llegaron tras acabar contrato con sus respectivos clubes. Ahora, parece que, tras cinco años en el club, Alaba se despide del Real Madrid después de levantar dos Champions League y una mítica silla blanca que quedará en la memoria de todos los aficionados madridistas.