Aficionados del Real Madrid crean una cuenta atrás para el final del contrato de Mbappé: ¡Más de 125 millones gastados!

¿Se puede llevar 37 goles en una temporada y ser uno de los grandes enemigos de parte de tu afición? Pues parece que en el Real Madrid sí. Los números de Kylian Mbappé están lejos de los de una mala temporada, pero muchos aficionados lo culpan —desde el año pasado— de haber empeorado el funcionamiento del equipo.

El francés fue titular en Son Moix y los merengues volvieron a perder tras cinco victorias seguidas sin Mbappé, entre ellas la eliminatoria ante el City y el derbi en el Bernabéu. Precisamente, el último duelo en el que el '10' salió de inicio con Arbeloa terminó con derrota blanca ante Osasuna. Dos derrotas muy similares, por cierto, las dos en el último suspiro.

Lo cierto es que sin Mbappé el equipo consiguió crear una estructura más sólida que le sirvió para eliminar, contra todo pronóstico, al Manchester City de Pep Guardiola. Con el francés, ese esquema es muy difícil de replicar. El problema sigue siendo el mismo de la temporada pasada: cuando coinciden Mbappé y Vinicius sobre el césped, no se presiona y se juega con dos jugadores menos en defensa. Y si añades a Bellingham, ya se cae por completo. Eso sí, los goles te los termina dando el francés.

División en el madridismo

El madridismo está dividido entre aficionados de Mbappé y aficionados de Vinicius. Los primeros dan toda la culpa de los problemas del Madrid al brasileño por 'haberse cargado a Xabi Alonso', mientras que los segundos afirman que "con Vinicius se ganaron dos Champions y desde la llegada de Mbappé no se gana nada". A Vinicius ya le cayó una buena bronca del Bernabéu hace unos meses tras la destitución del entrenador tolosarra y este martes le podría tocar al francés si el equipo no consigue sacar un buen resultado ante el Bayern.

De hecho, algunos aficionados del Madrid han abierto una página web con un contador de cuánto le queda para terminar el contrato al francés. Mbappé firmó hasta junio del 2029: "Aguanta la respiración para la cuenta regresiva final. Cuenta atrás en directo para la expiración del contrato de Mbappé con el Real Madrid el 30 de junio de 2029 a las 23:59:59", explican en la web.

La página web que han creado los aficionados del Madrid sobre el contrato de Mbappé / mbappe2029.com

De hecho, en la parte inferior se actualiza al segundo cuánto dinero lleva gastado el Madrid en el francés desde su llegada. Esta página se hizo bastante viral tras la derrota en Mallorca. La web fue creada por dos cuentas de aficionados blancos de 'X'. Entre los dos tienen casi 200.000 seguidores en esa red social.

El conjunto blanco lleva más de 126 millones de euros gastados en Mbappé, entre prima de fichaje, sueldo y primas por objetivos. A pesar de llegar tras terminar su contrato en el Paris Saint-Germain, el Madrid tuvo que añadir una suculenta suma de dinero para que el delantero llegara en el verano del 2024.