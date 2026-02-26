Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid

Un aficionado de la grada animación del Real Madrid, expulsado por realizar el saludo nazi

Los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio

¡Fuerte dispositivo policial para el Madrid - Benfica!

Denís Iglesias

SPORT.es

Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.

Los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario. Procedimiento que también informó el Real Madrid a través de un comunicado en su página web.

"El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", inicia el escrito.

"Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", continúa.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", concluye.

