Un aficionado expone los bocadillos del Bernabéu y dicta sentencia: "La comida es ridícula"

El Santiago Bernabéu cambió de apariencia durante el domingo. Dejó atrás el césped para convertirse en el epicentro mundial de la NFL. El estadio del Real Madrid acogió a miles de aficionados en el debut de la competición en Europa. Fue un espectáculo durante todo el día. La puesta en escena fue realmente 'americana', en el encuentro que enfrentaban a Miami y Washington Commanders, con victoria de los Dolphinhs por 16-13.

El 'show' también se produjo durante el descanso, con la actuación de Daddy Yankee y Quevedo, que hicieron levantar al público de los asientos del estadio. El lleno en las gradas (78.610 espectadores) era esperado y esperable, pero el ambiente en los alrededores, con las calles y los bares llenos desde cuatro horas antes del partido, tiene que poner muy contentos a los ejecutivos de la NFL.

Los americanos exponen la comida del estadio del Real Madrid

Entre todo el contenido que se hizo viral y atrajo la atención de todo el mundo, está el caso de un aficionado, llamado Jack Settleman, que expuso la calidad de la venta de comida del estadio. "Los estadios internacionales nunca parecen estar preparados para la cantidad que consumen los estadounidenses", denunciaba Settleman, fundador de 'Snapback Sports'.

Algunos estadounidenses criticaron los puestos de comida del lugar. "El grifo ya se ha agotado. La comida ya se ha vendido y, sin duda, el estadio no está diseñado para puestos de comida ni para facilitar la movilidad", afirmaba.

Aunque también ha reivindicado que "no hay portavasos" o que "la experiencia en los depotes europeos es muy diferente a la de los deportes americanos", lo que ha llamado la atención entre los usuarios es la calidad de la comida. Este empresario ha compartido en redes sociales la imagen de un bocata vendido -por 10 euros- como de jamón ibérico en el que apenas hay embutido en el pan.

"Que vergüenza de gestión" o ,"te la han colado", comentaban algunos usuarios, que destacan que la empresa es estadounidense.

Jack Settleman no es el único que ha denunciado la comida que se ha vendido en el Bernabéu, ya que otros usuarios también han compartido otras fotografías en la que los bocadillos aparecen prácticamente vacíos.