¿Por qué la afición del Madrid pitó a Vinicius? Unas estadísticas de su época de novato

El Real Madrid mejoró su espíritu combativo frente al Manchester City , pero no tuvo el fútbol suficiente para imponerse al conjunto de Pep Guardiola (1-2). Xabi Alonso sigue al límite y la mejora d eimagen sirvió para repartir las culpas entre el técnico y la plantilla y tirar la pelota adelante, a la espera de lo que suceda en los próximos partidos antes del parón de invierno y, sobre todo, en la Supercopa de España a principios de enero cuando se jugarán el primer título de la campaña.

Y mientras la mayoría echa cuentas sobre las opciones del técnico vasco para seguir al frente del banquillo, algunos ya empiezan a repasar la hoja de servicios de algunas de las estrellas merengues. Courtois, a pesar de su mini error en el primer tanto del City, mantiene su cartel ante la parroquia del Bernabéu tras una nueva actuación apoteósica en la portería; Mbappé se quedó fuera de la quema al estar lesionado; Rodrygo se reivindicó con su gol y una actuación más que potable...

¿Y VInicius?

¿Y Vinicius? Vinicius sigue sin recuperar su mejor fútbol y sus estadísticas son tan pobres que han bajado al nivel de ocho temporadas atrás, cuando debutó en la Champions. Vini aprovechó el único partido bueno del Real Madrid, en el clásico en el que vapuleó al Barça, para pasar factura a Xabi Alonso cuestionando su sustitución y echándole encima a Florentino, a la crítica y a la afición. Desde entonces, el equipo se hundió y el delantero brasileño no ha dado pie con bola y lleva 11 partidos sin marcar un gol. Una estadística que es alarmante para el madridismo, cuando se centra en la Champions.

El brasileño está a la greña con el club porque Florentino Pérez se niega a pagarle lo mismo a Kylian Mbappé, el nuevo faro del madridismo, para renovar su contrato. Pese a todo, el dirigente blanco se ha decantado por él en el puslo con Xabi Alonso, aunque su fútbol se ha diluido.

Vinicius Junior ha participado en los seis partidos que ha jugado el Real Madrid en la máxima competición continental. Tras su suplencia en el debut con victoria ante el Marsella (2-1), ha encadenado cinco titularidades. En total, 451 minutos en los que no ha visto portería y únicamente ha aportado 2 asistencias, ambas en campo del Olympiacos (3-4).

Unas estadísticas de novato

Unas estadísticas paupérrimas, que en ausencia de Kylian Mbappé, el único sostén del Real Madrid en ataque a día de hoy, penalizan al equipo. ¿Vinicius va con el freno de mano puesto o es Xabi Alonso el que lo ha desquiciado y no sabe sacar lo mejor de él?

Los números del atacante merengue están a años luz de los que había cosechado en sus últimos años como delantero en la Champions League, a la altura de sus balance como novato.

En su primera temporada europea (2018/19), Vinicius únicamente jugó 234 minutos repartidos en 4 partidos, aportando 2 asistencias. Eran aquellos tiempos en los que tenía problemas cara al gol, Benzema cuestionaba su presencia en el once y Zidane lo respaldaba y pedía tiempo para él. Sus números fueron similares en la campaña siguiente (2019/20): a estas alturas, Vini había jugado 193 minutos en 4 partidos y marcado 1 gol. En la campaña 2020/21, 'Zizou' le dio 226 minutos en los 6 partidos de la primera fase (1 gol y 1 asistencia).

Resistir es vencer

El brasileño demostró una capacidad psicológica tremenda para superar las críticas y crecer como futbolista y fue ganando la confianza del vestuario y del Santiago Bernabéu. En la campaña 2021/22 sumaba a estas alturas de competición 2 goles y 4 asistencias con 6 titularidades (621 minutos). Fue su primera gran campaña, aportando en total 4 goles y 7 asistencias en la carrera para la conquista de esa Champions, ya con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Amparado en la mano ancha del técnico italiano, el brasileño cogió 'velocidad de crucero' en las siguientes campañas, consiguiendo sus mejores estadísticas hasta el momento en la Champions: Finalizó la 2022/23 con 7 goles y 5 asistencias en 12 partidos (976 minutos); la 2023/24, la del décimo quinto título en el torneo, con 6 dianas y 5 pases de gol en 10 partidos (902 minutos); y en la 2024/25 aportó 8 goles y 3 asistencias en 12 encuentros disputados (1.105 minutos).

En esas tres campañas, a estas alturas de la competición, el brasileño ya había sumado 4 goles y 1 asistencia (6 partidos, 424 minutos); 2 dianas y 5 pases de gol (3 partidos y 264 minutos), y 5 tantos y 1asistencia ( 40 minutos en 5 partidos), respectivamente.

Unas estadísticas que ponen en evidencia el mal momento de juego de Vinicius y que cuestionan las quejas del brasileño cuando Xabi Alonso ha cuestionado su jerarquía en el equipo; muy lejos del rendimiento que le llevó a ser uno de los máximos candidatos al Balón de Oro dos temporadas atrás.