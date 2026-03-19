La afición del Bayern de Múnich calienta la eliminatoria de Champions: "Nos cagamos en el Madrid"

Apenas se acaban de conocer las fechas en las que se jugará la eliminatoria entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, pero el ambiente ya está caldeado. Tras dejar atrás al Manchester City en una eliminatoria de altísimo nivel, el equipo blanco se medirá en los cuartos de final de la Champions League 2025/26 al equipo bávaro, uno de los pesos pesados del continente. El conjunto alemán llega lanzado después de arrollar a la Atalanta con un contundente 10-2 en el global.

La serie se disputará a doble partido en abril, con la ida en el Santiago Bernabéu (7 u 8 de abril) y la vuelta en el Allianz Arena (14 o 15), donde previsiblemente se decidirá todo. Un escenario clásico para una rivalidad que forma parte de la historia moderna de la competición.

Vinicius celebrando un gol al Manchester City / AGENCIAS

Mensaje provocador de la grada del Allianz Arena

Pero la eliminatoria no solo se está empezando a jugar sobre el papel. También lo hace en el ambiente. Al término del partido de vuelta ante la Atalanta, parte de la afición del Bayern dejó claro que ya piensa en el Real Madrid. En un vídeo compartido por el periodista Víctor Catalina, se aprecia cómo el Allianz Arena celebró primero el pase con cánticos festivos, animando a su equipo con el habitual “Olé, olé”.

Todo segundos después. Cuando los jugadores dejaron de saltar sobre el césped, un sector de la grada elevó el tono y entonó un cántico explícito contra el conjunto blanco: “Madrid, Madrid, nos cagamos en el Madrid”.

Un episodio que refleja el clima que rodea a esta eliminatoria incluso antes del pitido inicial. En Múnich no se esconde el deseo de medirse al Real Madrid, un rival que históricamente ha generado enfrentamientos de alto voltaje. Con semanas aún por delante, la tensión ya empieza a crecer.

Tanto el Bernabéu como el Allianz Arena tendrán mucho protagonismo e influencia en la eliminatoria. Los dos estadios jugarán su papel y, en ese sentido, desde Alemania apuntan que tener la vuelta en casa del Bayern será un factor fundamental que podría decidir qué equipo pasa a las semifinales, donde esperará otro rival durísimo: PSG o Liverpool.