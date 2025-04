La advertencia de Henry a su amigo Mbappé: "No quiero verte"

El partido de la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Arsenal y el Real Madrid dejó una curiosa escena antes incluso de que el colegiado del encuentro pitara el inicio en el Emirates Stadium.

Mientras calentaban los dos equipos sobre el césped, Mbappé se acercó un momento a uno de los laterales, justo donde estaba Thierry Henry, que comenta el partido para CBS Sports Golazo.

Los dos franceses, que ya han dejado en evidencia su amistad en los últimos años en varias ocasiones, si dieron un abrazo y mantuvieron una charla de unos segundos, antes de que el jugador del Madrid continuara con el calentamiento con el resto del equipo.

El propio Henry se encargó de explicar lo que le había dicho a su amigo. "Siempre tengo mucho respeto por él cuando lo veo. Esta noche juega contra el equipo que más quiero. No le deseo nada malo, pero esta noche le he dicho a él 'por favor, no quiero verte'", afirmó el ex futbolista 'gunner'.

Antes del encuentro, la afición del Arsenal exhibió en el Emirates un tifo espectacular con la silueta de Henry en su gol al Real Madrid en 2006, una eliminatoria a la que se agarran ahora los fans del conjunto londinense.

A pesar de su amistad con Kylian Mbappé, Thierry Henry dejó claro que hoy va con el Arsenal y quiere que gané el equipo en el que es considerado una verdadera leyenda.