La advertencia de Camavinga a Endrick

El Real Madrid oficializó la cesión de Endrick al Olympique de Lyon hasta final de temporada. El delantero brasileño no estaba teniendo el protagonismo esperado bajo las órdenes de Xabi Alonso y probará suerte en la Ligue 1 para recuperar volver a sentirse futbolista.

Tan solo había participado en tres encuentros en lo que llevamos de temporada, sumando un total de 99 minutos: 77 frente al Talavera de la Reina en la Copa, y once contra el Valencia en LaLiga y ante el Manchester City en la Champions.

Así pues, una nueva experiencia para el exjugador del Palmeiras en la liga francesa. El equipo galo publicó un vídeo en sus redes sociales sobre el primer día de Endrick en las instalaciones del Lyon: realizando las pruebas médicas, conociendo su nuevo club e, incluso, hablando alguna palabra en francés.

En un momento de la pieza audiovisual, Endrick enseña un mensaje que le envió su excompañero Eduardo Camavinga a través de Instagram. "Hermano, debes saber que para tu equipo, el Lyon, el eterno rival es el Saint-Étienne, así que nunca te pongas nada verde", le decía el futbolista francés.