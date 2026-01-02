Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DoncicRodrygoLamine EspanyolFair Play BarçaAlcarazÁlvaro BautistaTer StegenBarça - Casademont ZaragozaJoan GarciaArbitro derbiPau GasolJesús CallejaLesión MbappéBalizaGonzalo BernardosJoan PradellsMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

Real Madrid

La advertencia de Camavinga a Endrick

El futbolista francés del Real Madrid le envió un mensaje al brasileño cuando se oficializó fu cesión al Olympique de Lyon

Endrick, con la camiseta del Lyon

Endrick, con la camiseta del Lyon / Lyon

SPORT.es

SPORT.es

El Real Madrid oficializó la cesión de Endrick al Olympique de Lyon hasta final de temporada. El delantero brasileño no estaba teniendo el protagonismo esperado bajo las órdenes de Xabi Alonso y probará suerte en la Ligue 1 para recuperar volver a sentirse futbolista.

Tan solo había participado en tres encuentros en lo que llevamos de temporada, sumando un total de 99 minutos: 77 frente al Talavera de la Reina en la Copa, y once contra el Valencia en LaLiga y ante el Manchester City en la Champions.

Así pues, una nueva experiencia para el exjugador del Palmeiras en la liga francesa. El equipo galo publicó un vídeo en sus redes sociales sobre el primer día de Endrick en las instalaciones del Lyon: realizando las pruebas médicas, conociendo su nuevo club e, incluso, hablando alguna palabra en francés.

Noticias relacionadas y más

En un momento de la pieza audiovisual, Endrick enseña un mensaje que le envió su excompañero Eduardo Camavinga a través de Instagram. "Hermano, debes saber que para tu equipo, el Lyon, el eterno rival es el Saint-Étienne, así que nunca te pongas nada verde", le decía el futbolista francés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL