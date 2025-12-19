Adidas se lanza a por Kylian Mbappé

Kylian Mbappé está de dulce. Tan de dulce como que, en caso de marcar un gol el sábado ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, empatará a Cristiano Ronaldo como máximo goleador en un año natural en el Real Madrid. De hecho, tras haber ganado la 'Bota de Oro' el pasado curso, esta campaña también se destaca como máximo goleador del conjunto blanco, con 28 goles en 23 partidos sumando todas las competiciones.

No obstante, si su futuro con los merengues parece asegurado, no sucede lo mismo con su vinculación con una de las principales marcas relacionadas a su figura, pues su contrato con Nike termina en junio de 2026 y las negociaciones, que ya han comenzado según información de 'RMC Sport', no parecen fructificar. Mientras tanto, Adidas y Under Armour están al acecho.

Kylian Mbappe podría dejar Nike por la competencia / M. Berengui / AP

20 años junto a Nike

Kylian Mbappé unió su camino con la firma estadounidense en 2006, por lo que para cuando su vinculación finalice llevará 20 años. Sin embargo, el gran empujón económico de Nike con la figura del francés sucedió en 2019, cuando el entonces jugador del PSG ya era una estrella del mundo del fútbol e incluso había sido una de las principales figuras del Mundial ganado en 2018.

Ahora, pese a una relación exitosa desde hace tiempo, las conversaciones entre ambas partes parecen estar algo estancadas, aunque la negociación se ha intensificado en las últimas semanas, siempre según 'RMC Sport'.

Adidas gana terreno

En caso de hacerse con el fichaje del astro francés, Adidas sumaría a su catálogo una nueva estrella que arrebataría a su competencia directa. Actualmente, el mejor jugador de la historia, Leo Messi pertenece a Adidas, igual que el jugador más prometedor, Lamine Yamal; o el compañero del mismo Mbappé, Jude Bellingham. Por si fuera poco, Nike ya perdió en los últimos años a Neymar, un jugador con un gran mercado que se fue con PUMA. De esta manera, la marca estadounidense está perdiendo terreno en el mundo del fútbol, lo que se acrecentaría si también se concreta la salida del jugador merengue.

Por último, es importante recalcar que Adidas no es la única competencia de Nike en las negociaciones por el ex del Mónaco, pues Under Armour, marca que viste a Achraf Hakimi, uno de los mejores amigos del galo, también está pendiente a su situación. Eso sí, según la información de 'RMC Sport', Nike sigue siendo la gran favorita para prolongar la vinculación.