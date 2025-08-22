Adam Wharton, el cerebro que quiere el Madrid

El Real Madrid dejó una ficha libre inscribiendo a Franco Mastantuono con el dorsal 30 como jugador del filial. Una declaración de intenciones de que no daba por cerrado el mercado. Su objetivo es reforzar el centro del campo, en el que han sonado innumerables jugadores, el último se llama Adam Wharton, del Crystal Palace, al que podría intentar fichar antes del 30 de agosto, según adelantó hace unos días el ‘Daily Mail’.

Zubimendi y Reijnders

Wharton es un zurdo “brillante”, como lo define Guardiola, que ha destacado como organizador de juego de su actual equipo y al que en Inglaterra comparan con Andrea Pirlo. Lo que para el Madrid puede tener más valor, además de que encaje en sus necesidades, es que tiene 21 años. Una apuesta de futuro para fortalecer una línea en la que ha perdido a sus dos referentes, Kroos y Modric, sin que asomen relevos de su nivel. Xabi ha dado galones a Güler, tras los intentos de Ancelotti de imponer un centro del campo físico más que técnico con Valverde, Tchouameni o Camavinga.

El club blanco lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un cerebro. Dejó escapar dos que convencían como Zubimendi (el fantasma de Illarramendi lastró su fichaje), y acabó en el Arsenal a cambio de 70 M€, cantidad demasiado alta; y al holandés del Milán Tijjani Reijnders, cuya indecisión hizo que apareciera Guardiola para ficharlo y acabar en el City por una cantidad asequible de 55 M€. Ahora aparece el centrocampista inglés, cuyo precio se puede disparar y ser más caro que los dos anteriores.

Vender para fichar

El Crystal Palace fichó a Wharton el verano pasado pagando 21 M€ al Blackburn, 11 menos que su valor de mercado (32). Un año después, vale 45 M€, pero media Premier se ha interesado por él y su actual club, que lo tiene atado hasta 2029, no negociaría por menos de 80. El Madrid habría ofrecido 50 M€ hace una semana, según desvelaba el Daily Mail, cantidad insuficiente ante el interés despertado por los grandes de la Premier como el Liverpool o el City, además del United, al que urgen refuerzos para reflotar una nave que no acaba de navegar.

El problema para el Real Madrid es que necesitaría vender a alguno de sus jugadores para financiar y pujar con esa dura competencia para fichar al centrocampista inglés. Lleva invertidos más de 180 M€ en refuerzos y Florentino Pérez no es de los que se ponga la venda en apuestas de este tipo. Quedan ocho días para el cierre del mercado y la puja por Wharton está abierta. El Madrid no entraría en ella salvo que haga caja con algún jugador con Rodrygo al frente.