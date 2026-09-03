Acusan al Real Madrid de separatista en China

Medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid después de que el club blanco difundiera un mensaje en redes sociales en recuerdo de las víctimas de la riada que golpeó Nepal y el condado tibetano de Gyirong (suroeste de China), al considerar "incorrecta" la mención conjunta de la región del Tíbet y Nepal.

El Real Madrid publicó este martes en su cuenta oficial de Instagram un mensaje con motivo del minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu "en memoria de las víctimas de la terrible riada que han sufrido Nepal y el Tíbet", guardado antes del partido del pasado fin de semana contra el Málaga.

Tras la publicación, medios chinos difundieron críticas por interpretar que el mensaje equiparaba la región del Tíbet con Nepal, un país independiente. El tema llegó a situarse entre las tendencias de la red social Weibo, similar a X, bloqueado en China.

El Global Times, diario en inglés dependiente del Diario del Pueblo, órgano oficial de comunicación del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), publicó un artículo en el que señaló que la formulación del mensaje "alimenta esencialmente discursos separatistas encubiertos" y criticó el mensaje "erróneo" del equipo blanco.

El medio consideró que el Real Madrid había "equiparado" el Tíbet y Nepal al incluir ambas referencias en el mismo mensaje y reclamó que se empleen las denominaciones utilizadas por las autoridades chinas, como "Xizang", transliteración del nombre en chino de la región, o "Tíbet chino".

Una etiqueta ('hashtag') creada en Weibo por el medio oficial Beijing Daily titulada "El Real Madrid equipara Tíbet y Nepal en la misma lista y se niega a corregirlo", en la que participaron más de veinte medios, se colocó en las últimas horas como la undécima más popular en la red social.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, entre ellos Estados Unidos, así como la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos.

La riada del pasado 26 de agosto, originada por un colapso glaciar en Nepal, generó una masa de hielo, rocas y lodo que alcanzó Gyirong y destruyó un paso fronterizo entre Nepal y la región del Tíbet. Según los últimos balances separados de Nepal y China, la catástrofe deja ya más de mil muertos y más de 4.000 personas desaparecidas.