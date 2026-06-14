¡Acuerdo total del Madrid para fichar a Marc Cucurella!

Bombazo total de mercado. El Real Madrid ha llegado a un acuerdo total para cerrar el fichaje de Marc Cucurella. Las negociaciones estaban en marcha desde hacía días y el club blanco ha rematado la operación de forma fulminante dejando en fuera de juego al Atlético de Madrid, que llevaba muchos meses negociando. El entente sería ya entre todas las partes, según ha avanzado el periodista Fabrizio Romano y puede hacerse público en las próximas horas. Será el tercer fichaje del Madrid tras Konaté y Dumfries para reforzar el nuevo proyecto de Mourinho. El siguiente en caer podría ser el portugués Bernardo Silva.

El Madrid debía mover ficha para reforzar el lateral, una de las posiciones más flojas en el equipo blanco. Mendy está lesionado y no regresará hasta finales de año, Álvaro Carreras ha realizado una pobrísima temporada y Fran García no cuenta y saldrá traspasado. La idea era firmar a un titular incuestionable y los blancos ven en Cucurella una oportunidad de mercado. Han ido rápido porque había competencia y el fichaje podría llegar a los 50 millones de euros

La situación de Cucurella era clara. El Chelsea le había dado vía libre para salir y estaba escuchando ofertas. El Atlético de Madrid llevaba semanas intentando llegar a un acuerdo, pero las pretensiones del equipo londinense chocaron con su idea. Cucurella iba a costar por encima de los 50 millones de euros y los colchoneros no iban a asumir esas cifras. El Madrid, que solo ha firmado jugadores libres, sí ha entrado.

En el Barça también gustaba muchísimo el exblaugrana y Deco se informó de toda la situación. El escenario ideal para el club blaugrana era una venta de Balde para firmar a Cucurella, pero el canterano no desea salir del Camp Nou y bloqueó cualquier operación. El Barça ha priorizado cerrar el regreso de Joao Cancelo para, luego, esperar a ver como evoluciona el mercado, por lo que se ha quedado sin el internacional español

Cucurella sabía del interés del Barça y le hubiese encantado regresar, pero finalmente ha optado por la opción del Madrid, club que sí ha puesto el dinero encima de la mesa y cumple con el objetivo del futbolista, que no era otro que regresar a España. Mourinho había autorizado la operación y pidió que se movieran rápido

El Chelsea ha negociado a varias bandas, aunque finalmente se ha decantado por dar salida rápido a Cucurella y cerrar así un traspaso cuantioso antes del 30 de junio. El lateral se incorporará tras el Mundial y apunta a titular en el nuevo equipo de Mou.