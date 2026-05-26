Acuerdo de renovación entre Rüdiger y el Real Madrid

A pesar de que el proceso electoral condiciona los anuncios, el Real Madrid se mueve en la sombra para no perder tiempo con la planificación deportiva. A pesar de los comicios, los estatutos del club sentencian que "el Presidente y la Junta Directiva salientes" pueden continuar "en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del Presidente y la Junta Directiva que resulten elegidos".

De esta forma, Florentino Pérez y su equipo pueden mover las operaciones que crean convenientes. Algunas, como es el caso del entrenador, son más delicadas, ya que si hubiera sorpresa mayúscula y Enrique Riquelme terminara imponiéndose, podría decidir prescindir del técnico elegido, lo que conllevaría un gasto importante de millones para el club.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Oviedo / EFE

Otras, como las renovaciones, son más factibles y fáciles de llevar, sin necesidad de anunciarlas ni cerrarlas de manera oficial mientras continúa el proceso electoral. Es el caso de Antonio Rüdiger, con el que el club habría alcanzado ya un acuerdo verbal para su renovación hasta 2027, tal y como adelantó Fabrizio Romano.

El central alemán, que cumplió 33 años en marzo, terminaba su vínculo con los blancos el 30 de junio, al igual que David Alaba y Dani Carvajal. La temporada de Rüdiger ha estado marcada por las lesiones. Tras una temporada de muchísima exigencia que incluso llego a poner en riesgo su integridad física, el defensa apenas ha podido disputar 26 partidos esta temporada, muy lejos de los 55 que jugó el curso pasado.

Rüdiger, contra el Bayern / Europa Press

Ante la falta de efectivos en el centro de la zaga, el Madrid finalmente ha tomado la decisión de renovar al central, que formará parte del equipo junto a Eder Militao y Dean Huijsen. Asencio tiene opciones de quedarse, pero todo dependerá de la decisión del nuevo entrenador y cómo avance el mercado de fichajes.

El club sabe que futbolistas como el Rüdiger y Militao no son ninguna garantía en lo físico, lo que les obliga a buscar centrales en verano. El propio José Mourinho habría pedido la llegada de dos efectivos más para el puesto.

Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, ante el Manchester City. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Nombres como Upamecano, Schlotterbeck o Konaté han sonado durante meses, pero dos de ellos han renovado y el tercero está camino de hacer lo mismo. No obstante, en el caso del central alemán hay que destacar que firmó el nuevo acuerdo con una cláusula de rescisión que le permitiría ir a varios a clubes extranjeros.

Hasta ahora, la trayectoria de Rüdiger en el Real Madrid ha estado marcada por sus buenas actuaciones defensivas en sus primeras temporadas y por sus continuos episodios de agresividad. Una situación que incluso llegó a poner su figura en duda en su país natal, aunque finalmente sí ha ido convocado para el Mundial.