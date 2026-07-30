Acuerdo Real Madrid-Fulham por el traspaso del 70% de Gonzalo por 40 millones

Álvaro Arbeloa verá cumplido su deseo. El Real Madrid y el Fulham han llegado a un acuerdo por el traspaso de Gonzalo García a cambio de 40 millones de euros por el 70% del futbolista, según apunta Marca. El club blanco, además, se guarda una opción de compra preferencial para intentar recuperar al jugador en el futuro. El delantero, que llegó a La Fábrica en 2014, con solo diez años, no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros, por lo que su salida es inminente.

El entrenador salmantino, desde el inicio del mercado estival, tenía la intención de firmar a Gonzalo para su nuevo proyecto en Inglaterra. El Real Madrid, con Mbappé y Endrick en la posición de nueve, estaba abierto a una venta de su canterano, siempre y cuando pudiera mantener cierto control sobre su futuro.

Inicialmente, los madridistas pedían 30 millones de euros por el 50% de sus derechos. Sin embargo, el Fulham quería adquirir la totalidad del futbolista por 70 'kilos', como informó la Cadena COPE en un principio, pues consideran que es un delantero con margen de mejora y que puede revalorizarse aún más a sus 22 años. Finalmente, ambas entidades han llegado a un acuerdo por el 70% del jugador a cambio de 40 millones, por lo que el Real Madrid se guarda un 30% de una futura venta.

El delantero del Real Madrid, Gonzalo García / EFE

Arbeloa contará de nuevo con un jugador al que dirigió en el Castilla y en el primer equipo. Con el filial, Gonzalo pulverizó todos los registros, ya que anotó 25 tantos en 36 encuentros en Primera Federación. Por su parte, en el Real Madrid, aunque no partió de titular ni con Xabi Alonso ni con el actual técnico del Fulham, marcó ocho goles y repartió tres asistencias en 39 partidos.

De confirmarse el traspaso, será la décima venta más cara de la historia del club blanco, igualando los 40 millones que pagó el Manchester United por Rapahel Varane en verano de 2022. La operación encaja en la política reciente del Real Madrid de generar ingresos mediante futbolistas formados en La Fábrica. Hasta el momento, los blancos han percibido más de 120 millones de euros este verano por la venta de sus canteranos, una cifra que incrementará considerablemente con la marcha de Gonzalo rumbo a la Premier League.

César Palacios, el siguiente

Asimismo, las dos entidades han llegado a un acuerdo por el traspaso de César Palacios al Fulham por una cifra que gira en torno a los 8 y 10 millones de euros por el 70% de los derechos del futbolista. El centrocampista, que debutó en febrero con el primer equipo a las órdenes de Álvaro Arbeloa, emprenderá su primera aventura fuera del fútbol español.

El jugador de 21 años, nacido en Soria, disputó siete partidos el curso pasado con el Real Madrid, todos con el entrenador salmantino. En total, sumó 100 minutos con la elástica blanca, aunque su gran éxito tuvo lugar con el Castilla, con el que acumuló 15 goles y cuatro pases de gol en 32 partidos pese a no ser delantero.