¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!

El Madrid va con todo en este mercado de fichajes. Tras la confirmación de las contrataciones de Konaté, Cucurella y Bernardo Silva y al acuerdo ya cerrado por Dumfries, el club blanco espera poner una de las guindas de la planificación deportiva con la llegada del centrocampista argentino Enzo Fernández. El Madrid habría llegado ya a un acuerdo total con el futbolista hasta el 2032 y ha iniciado conversaciones formales con el Chelsea para encontrar un acuerdo de traspaso, según afirma el periodista Nicolò Schira. El montante total de la operación podría superar los 100 millones de euros, ya que el club londinense lo ha tasado en 140 'Kilos', una cifra que los blancos desean abaratar con algún futbolista de por medio.

Enzo Fernández es petición expresa de José Mourinho, que conoce bien al futbolista. Lo conoce bien de la época en el Benfica y también tiene muy buenos informes de él de su paso por el Chelsea. El centrocampista ha sido un fijo en las alineaciones del equipo inglés esta temporada y ha jugado un total de 54 partidos anotando 15 goles y dando 7 asistencias. Mou cree que es el futbolista ideal para dar fortaleza al centro del campo, una línea muy tocada desde que salieron Modric y Kroos del equipo blanco.

El internacional argentino llevaría ya semanas presionando al Chelsea para que le dejen salir e, incluso, se le ha podido ver antes del Mundial de vacaciones por Madrid, ciudad en la que desea residir tras su etapa en la Premier. Enzo entiende que se trata de una oportunidad única para jugar en un equipo que pueda luchar por títulos, algo que en el Chelsea va a tener complicado tras varios proyectos fallidos en los últimos años.

El Chelsea y el Madrid acaban de acordar la venta de Cucurella y las relaciones son fluidas. Pese a todo, el nuevo técnico del club londinense, Xabi Alonso, contaba con la participación del argentino para su proyecto aunque también entiende que no puede retener a nadie a disgusto. A Xabi Alonso le gustaría que, o bien Arda Güler o bien Camavinga, pudieran entrar en la operación a pesar de que el Chelsea prefiere recaudar dinero.

Si el Madrid consigue cerrar el fichaje de Enzo, la plantilla prácticamente estaría al completo aunque Mourinho desea un central top más. El club blanco está sondenado el fichaje de Alessandro Bastoni (Inter) o el de Ruben Días (Manchester City), aunque son negociaciones complicadas y podrían demorarse hasta después del Mundial. Ahora los esfuerzos se centran en el centrocampista argentino, operación absolutamente galáctica para apuntalar el nuevo proyecto blanco.