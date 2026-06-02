Acuerdo cerrado: Dumfries jugará en el Real Madrid

Nada como un proceso electoral para acelerar los procesos negociadores y concretar en días o en horas lo que habitualmente lleva semanas o meses de intensas negociaciones. El Real Madrid parece dispuesto a recuperar en el mercado el protagonismo que ha perdido sobre el terreno de juego. De momento, a estas alturas, ya ha caído el segundo defensa para la temporada 2026-27.

Mourinho está de enhorabuena. El técnico portugués, a la espera de ser presentado como nuevo inquilino en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya sabe que su plantilla contará con un nuevo lateral derecho en condiciones de suplir la salida de Carvajal.

Se trata de Denzel Dumfries. Desde hacía un par de días, el neerlandés del Inter figuraba en las quinielas para recalar en el Real Madrid. Sin embargo, un acelerón negociador en las últimas horas precipitó el acuerdo final.

Tal y como anunció Fabrizio Romano, el Real Madrid abonará la cláusula de rescisión del futbolista, tasada en 20 millones de euros, y el jugador se convertirá en nuevo soldado de Mou.

A falta de la confirmación oficial por parte del Real Madrid, con la llegada de Dumfries que hace poco cumplió los 30 años, el nuevo y remodelado proyecto deportivo madridista ya presentaría dos novedades importantes en el capítulo defensivo. Y es que Dumfries apuntalaría el lateral derecho mientras que Konaté asumiría el centro de la defensa.

Dos golpes de efecto que se dejan notar justo en la semana en la que el club se encuentra inmerso en un proceso electoral.