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REAL MADRID

Acuerdo cerrado: Ceballos se marchará libre del Real Madrid

El jugador renuncia a su última temporada de salario para facilitar su salida y volver al club donde se formó

Dani Ceballos se marchará del Real Madrid este verano

Dani Ceballos se marchará del Real Madrid este verano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Christian Blasco

Christian Blasco

Dani Ceballos ya tiene decidido su futuro. Según ha adelantado AS, el centrocampista andaluz ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para rescindir el último año de contrato que le vinculaba al club blanco, una operación en la que el futbolista renuncia a la temporada pendiente de salario para facilitar su salida y emprender una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu.

Todo apunta a que su destino será el Betis, el club en el que se formó y desde el que dio el salto a la élite. A sus 29 años, el jugador considera que ha llegado el momento de recuperar el protagonismo perdido en las últimas campañas y regresar a un entorno donde siempre ha sido una figura especialmente querida. De hecho, a lo largo de los últimos mercados siempre ha sido relacionado con el conjunto verdiblanco.

El futuro de Ceballos en el Madrid está en el aire

El futuro de Ceballos stá lejos del Madrid / EFE

Con esta decisión se cierra una trayectoria de luces y sombras en el Real Madrid. Ceballos aterrizó en la capital en el verano de 2017 como una de las grandes promesas del fútbol español tras brillar en el Betis y ser elegido mejor jugador del Europeo sub-21. Sin embargo, la feroz competencia en el centro del campo blanco le impidió asentarse como titular indiscutible.

A lo largo de su etapa madridista alternó momentos de protagonismo con largos periodos en un segundo plano. También vivió una cesión de dos temporadas en el Arsenal, donde recuperó continuidad antes de regresar al Bernabéu. Ya de vuelta, fue un recurso para diferentes entrenadores gracias a su capacidad para aportar control y calidad en la circulación, aunque nunca logró hacerse con un puesto fijo en una medular marcada por nombres como Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde o Jude Bellingham.

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Pese a ello, Ceballos abandonará el club con un palmarés envidiable y habiendo formado parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Real Madrid. Ahora, con el acuerdo para su salida cerrado y el regreso al Betis cada vez más cerca, el andaluz buscará reencontrarse con el fútbol que le convirtió en una de las joyas del fútbol español y asumir un papel protagonista en un tramo más maduro de su carrera.

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