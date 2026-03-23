El acta de Munuera Montero en el Real Madrid - Atlético: la sanción a la que se enfrenta Fede Valverde por su expulsión

El Real Madrid se llevó los tres puntos en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid disputado en el Santiago Bernabéu después de ganar por 3-2. Lookman inauguró el marcador en el primer tiempo, Vinicius de penalti y Valverde le dieron la vuelta al marcador, Molina empató con un golazo, pero el delantero brasileño completó su doblete para cerrar el resultado. Con los cinco goles del partido ya anotados se produjo una de las jugadas más polémicas del partido: la expulsión de Fede Valverde.

Fue en una jugada sin aparente peligro en el centro del campo y con el balón controlado por Álex Baena. Valverde llegó pasado de vueltas y pareció ir a ajustar cuentas. Le metió una patada por detrás y el colegiado no dudó ni un instante. Recordemos que el uruguayo le propinó un puñetazo al entonces jugador del Villarreal en el párking del Santiago Bernabéu tras un partido de Copa en abril de 2023.

"En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", reza el acta del partido, escrita por el colegiado andaluz Munuera Montero tras la finalización del derbi.

Que el árbitro utilizase los términos "sin estar a distancia de ser jugado" podría incrementar la sanción a la que se expone Fede Valverde hasta los dos partidos. Además del encuentro contra el Mallorca en Son Moix de la jornada 30, también podría estar ausente en la visita del Girona al Santiago Bernabéu de la jornada 31.