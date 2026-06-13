Se aclara el futuro de Brahim

El futuro de Brahim Díaz apunta claramente a seguir ligado al Real Madrid. Aunque su contrato actual finaliza en 2027, el diario AS asegura que el futbolista ya tiene cerrado un acuerdo multianual para ampliar su vinculación con el club blanco hasta, al menos, 2030. A falta únicamente de que la entidad haga oficial el anuncio, todas las partes dan por encarrilada una renovación importante para el proyecto deportivo madridista.

La continuidad del internacional marroquí responde tanto al deseo del jugador como al del propio Real Madrid. Brahim ha terminado la temporada consolidándose como una pieza importante dentro de la plantilla y su rendimiento ha reforzado la confianza del club en su potencial para los próximos años.

Su situación no ha pasado desapercibida en el mercado. El atacante cuenta con propuestas importantes y una de las más destacadas procede de la Juventus, que ha seguido de cerca su evolución. No obstante, pese al interés del conjunto italiano, todo apunta a que no habrá movimientos en torno a su futuro durante este verano.

La propuesta de la Juventus

La Serie A guarda un gran recuerdo de Brahim tras su exitoso paso por el Milan, donde dejó una huella importante y se consolidó como uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. Sin embargo, el jugador tiene claro que su prioridad pasa por triunfar en el Bernabéu.

Además, una de las claves de su continuidad es su confianza en la nueva etapa que comienza bajo la dirección de José Mourinho. El técnico portugués cuenta con él para la próxima temporada y Brahim espera asumir un papel relevante dentro del nuevo proyecto deportivo del Madrid.

Con la renovación prácticamente cerrada y la voluntad de ambas partes alineada, el futuro del delantero marroquí parece que se aclara definitivamente. Salvo giro inesperado, Brahim seguirá vistiendo de blanco durante las próximas temporadas.