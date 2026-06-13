Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clasificación F1Mundial 2026Refugio TopuriaDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesAalborg Handbold - BarcelonaZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezAltimiraHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario España MundialNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

REAL MADRID

Se aclara el futuro de Brahim

Según AS, la renovación de Brahim con el Real Madrid hasta 2030 está cerrada y solo falta el anuncio oficial. La Juventus había mostrado interés en el internacional marroquí

Kairat – Real Madrid | El gol de Brahim

Kairat – Real Madrid | El gol de Brahim

Telefónica

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Dídac Peyret

Dídac Peyret

El futuro de Brahim Díaz apunta claramente a seguir ligado al Real Madrid. Aunque su contrato actual finaliza en 2027, el diario AS asegura que el futbolista ya tiene cerrado un acuerdo multianual para ampliar su vinculación con el club blanco hasta, al menos, 2030. A falta únicamente de que la entidad haga oficial el anuncio, todas las partes dan por encarrilada una renovación importante para el proyecto deportivo madridista.

La continuidad del internacional marroquí responde tanto al deseo del jugador como al del propio Real Madrid. Brahim ha terminado la temporada consolidándose como una pieza importante dentro de la plantilla y su rendimiento ha reforzado la confianza del club en su potencial para los próximos años.

Su situación no ha pasado desapercibida en el mercado. El atacante cuenta con propuestas importantes y una de las más destacadas procede de la Juventus, que ha seguido de cerca su evolución. No obstante, pese al interés del conjunto italiano, todo apunta a que no habrá movimientos en torno a su futuro durante este verano.

La propuesta de la Juventus

La Serie A guarda un gran recuerdo de Brahim tras su exitoso paso por el Milan, donde dejó una huella importante y se consolidó como uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. Sin embargo, el jugador tiene claro que su prioridad pasa por triunfar en el Bernabéu.

Además, una de las claves de su continuidad es su confianza en la nueva etapa que comienza bajo la dirección de José Mourinho. El técnico portugués cuenta con él para la próxima temporada y Brahim espera asumir un papel relevante dentro del nuevo proyecto deportivo del Madrid.

Noticias relacionadas y más

Con la renovación prácticamente cerrada y la voluntad de ambas partes alineada, el futuro del delantero marroquí parece que se aclara definitivamente. Salvo giro inesperado, Brahim seguirá vistiendo de blanco durante las próximas temporadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL