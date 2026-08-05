Se aclara la decisión de Vinicius: el Madrid sube su oferta y crece el optimismo

Todavía no hay fumata blanca, pero todo apunta a que el Real Madrid y Vinicius Jr terminarán llegando a un acuerdo para la renovación del futbolista. Este miércoles se produjo una reunión clave entre los agentes del jugador y la cúpula del club. No hubo un acuerdo definitivo, pero las sensaciones de todas las partes son positivas de cara a llegar a un entendimiento.

Desde el club se le habría trasladado una propuesta de renovación definitiva que, según informa The Athletic, supondría una mejora respecto a las anteriores. Un gesto que habría sido bien valorado en el entorno del jugador. Ahora le toca a Vinicius tomar la decisión y transmitírsela al Real Madrid en los próximos días.

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Según ha podido saber SPORT, las sensaciones también son positivas en el entorno de José Mourinho respecto a la continuidad del internacional brasileño tras la reunión de hoy. El técnico del Real Madrid considera a Vinicius parte fundamental del equipo de cara a la próxima temporada y así se lo habría trasladado.

La renovación del futbolista se ha convertido en la carpeta más importante que afronta el Real Madrid este verano. El contexto ha cambiado mucho desde que comenzaron los primeros contactos. Las diferencias económicas siempre han estado encima de la mesa como el principal escollo a resolver.

Florentino Pérez siempre ha querido que Vinicius se quede / EUROPA PRESS

El futbolista brasileño y su entorno habrían solicitado un salario que, unido a una prima de fidelidad prorrateada, rondaría los 30 millones de euros netos al año. Una cifra que el club siempre ha visto desórbitada, especialmente porque supondría hacer una concesión que no ha hecho nunca hasta ahora con el bonus.

Por la parte del Real Madrid, el salario ofrecido anteriormente estaría más cerca de los 22 millones de euros, si bien esa cifra fue rechazada por los agentes del jugador. La cúpula del club es consciente de que cualquier concesión importante puede convertirse en un precedente para futuras renovaciones.

Vinícius, en un entrenamiento con el Real Madrid / Real Madrid

El paso del tiempo no juega a favor del club en ningún caso. Consideran que este verano representa un momento estratégico para resolver definitivamente su futuro. La intención es evitar que la negociación se prolongue y que, tras la reunión acontecida en el día de hoy, el futbolista tome una decisión definitiva.

Mientras tanto, grandes clubes de Europa con el Arsenal a la cabeza están pendientes de cada movimiento, aunque todo parece encaminado a un acuerdo definitivo entre Real Madrid y Vinicius que podría darse a conocer en los próximos días. Por ahora, las sensaciones son buenas y si nada se tuerce el jugador seguirá vistiendo de blanco la próxima temporada.