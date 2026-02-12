Se acerca el Barça - Madrid de Champions

El Real Madrid dio un primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones tras derrotar al París FC en el Stade Charléty por 2-3 después de una gran remontada, y si mantiene o amplía la diferencia en el partido de vuelta en el Alfredo di Stéfano, se prepara un superclásico Barça - Madrid en los cuartos de final de la competición.

Las de Pau Quesada empezaron perdiendo a los 10 minutos con un gol de Korosec tras un error de Misa. De nuevo el balón parado de las francesas fue muy efectivo. Un gol que dejó contra las cuerdas a las blancas, que a punto estuvieron de encajar el segundo.

La reacción blanca

Pero el Real Madrid se fue entonando con una gran Linda Caicedo. En seis minutos, las blancas le dieron la vuelta al partido. Primero con Weir lanzándose en plancha tras un disparo al palo de Dabritz, y después, con el disparo cruzado de Athenea del Castilla en una acción vertical de Linda Caicedo.

Athenea falló la sentencia, el VAR rectificó una decisión arbitral cuando se había señalado penalti (lo sacó fuera del área) y el Real Madrid desaprovechó oprtunidades hasta que Linda Caicedo culminó otra acción personal.

El 1-3 ponía pie y medio en cuartos, pero las parisinas acortaron distancias con un disparo de Mendy que desvió Lakhar. Las blancas tendrán que no despistarse y sentenciar en la vuelta si quieren medirse al Barça.

LA FICHA TÉCNICA

Paris FC: Chavas; N'Dongala (Haheim, m.84), Ould Hocine, Greboval (Sylla, m.84), Bogaert; Picard (Mendy, m.72), Korosec; Garbino (Liagre, m.59), Le Moguedec, Mateo; y Azzaro (Jedinska, m.72).

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakhar, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Weir (Toletti, m.71); Athenea, Feller y Linda Caicedo.

Goles: 1-0, m.10: Korosec. 1-1, m.39: Weir. 1-2, m.45: Athenea. 1-3, m.83: Caicedo. 2.3, m.89: Mendy.

Árbitra: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a N'Dongala (30) y Mateo (48) por el París FC; y a Caicedo (17), Yasmim (77) y Feller (94) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Stade Charléty parisino.