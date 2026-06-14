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REAL MADRID

La accidental anécdota de Ronaldo Nazario en el Real Madrid: "Me encontré a Rivaldo en el lavabo"

Ronaldo dejó una huella importante en el Real Madrid, mientras que compañeros como Borja Fernández guardan recuerdos de una época en la que el club reunía a algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial

La anécdota de Ronaldo Nazário y Rivaldo

La anécdota de Ronaldo Nazário y Rivaldo / Sport.es

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Ronaldo Nazário llegó al Real Madrid el 31 de agosto de 2002, iniciando una etapa que quedaría marcada en la historia del club. El delantero brasileño permaneció cinco temporadas en la entidad blanca, donde disputó 177 partidos y marcó 104 goles, dejando un gran legado en la delantera del Bernabéu.

Durante su etapa en el conjunto blanco coincidió con una generación llena de estrellas. Ronaldo compartió vestuario con grandes figuras del fútbol mundial y también con jugadores de la cantera, como Borja Fernández, centrocampista gallego formado en el club, que formaba parte de la famosa política de 'Zidanes y Pavones'.

Una anécdota curiosa

Borja Fernández y Ronaldo Nazário convivieron durante las temporadas 2003/2004 y 2004/2005, formando parte de un equipo que seguía la conocida filosofía de combinar grandes fichajes con futbolistas jóvenes de la casa. En aquellos años estuvieron dirigidos por entrenadores como Carlos Queiroz, José Antonio Camacho, Mariano García Remón o Vanderlei Luxemburgo.

El exjugador del Valladolid, Deportivo de La Coruña y Real Madrid ha recordado en varias ocasiones sus experiencias junto a estrellas como Zidane, Figo, Beckham y Ronaldo Nazário.

Una de las historias más llamativas tuvo lugar durante una celebración del cumpleaños del delantero brasileño, una anécdota que contó en el programa La Pizarra de Radio Marca.

"Fuimos a comprar a La Moraleja, le compramos un jersey de una marca buena. Y hubo un momento que nos dijo que nos enseñaba la casa", explicó Borja Fernández al recordar aquel momento.

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El exfutbolista continuó con su relato sobre la visita a la vivienda de Ronaldo: "Tenía televisiones y habitaciones para todo el mundo. Nos enseña todo, los Balones de Oro etc. y llego al baño y nos encontramos a Rivaldo haciendo las necesidades. Surrealista e increíble", cuenta.

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