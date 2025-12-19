El Caso Negreira ocupa multitud de debates y discusiones en la calle y en prensa, pues pese a tratarse de un caso judicializado que no parece avanzar desde que se abriera el período de instrucción hace ya prácticamente tres años, el FC Barcelona fue condenado en el juicio público por la insistencia de algunos actores del mundo del fútbol.

A raíz de toda la polémica generada y de la reciente posición más beligerante de Florentino Pérez en contra de la institución azulgrana, Joan Laporta pronunció un subido de tono discurso en la cena de Navidad del club, lo cual fue motivo de discusión en 'El Partidazo de COPE' entre el speaker internacional del Real Madrid y tertuliano en Real Madrid TV Nacho Peña y el periodista Dani Senabre.

Laporta estalla contra el Madrid en la cena de Navidad / Captura de pantalla

"Ha llegado a un tono digno del Tercer Reich"

Nacho Peña comenzó su intervención haciendo referencia a las declaraciones del presidente del Barça en sede judicial, "Laporta el otro día cuando sale de los juzgados no salió con ganas de hacer bromitas como le pasa habitualmente", expuso. Pero sin lugar a dudas cuando la discusión se salió de control fue en la siguiente afirmación, en referencia al discurso del mandatario en la cena navideña, "ha llegado a un tono y nivel de discurso digno del Tercer Reich", comentó el ex colaborador del Chiringuito, a lo que Dani Senabre contestó con dos preguntas directas: "¿Acabas de comparar a Laporta con Hitler?", "¿acabas de decir que Laporta es Hitler?".

"Sí, el tono y el nivel me han recordado al Tercer Reich, es algo digno de ello", insistió Peña. Para matizar la opinión de su tertuliano, Juanma Castaño entró en escena en el debate y comentó que, a su parecer, "se trataba de un político que se viene arriba en el tono, ni Tercer Reich ni nada".

El ataque a Real Madrid Televisión

En su discurso, Laporta hizo referencia al canal blanco, donde constantemente el conjunto madridista ha buscado influir en el arbitraje con sus ya célebres vídeos de presión a los colegiados. Concretamente, el abogado catalán declaró que allí solo "vomitan mentiras", a lo que el colaborador del medio, Nacho Peña, respondió: "Entiendo que esté picado y enfadado si ha visto el vídeo de sus cinco minutos de contradicciones que se emitió en Real Madrid TV. Queda retratado el señor Laporta, si alguien ha manchado la historia del Barça es él y los que pagaron al vicepresidente del CTA".

Tras las incendiarias declaraciones, Dani Senabre volvió a la carga y afirmó que las declaraciones del presidente "las firman el 90% de los culers", mientras bromeó con la aseveración de que el presidente de la institución catalana esté nervioso, pues "el Barça es líder y está mejor que el Real Madrid". "Si la conclusión es que Laporta está exaltado la firmo, si la conclusión es que está nervioso me parece que vivís en otro planeta", concluyó.