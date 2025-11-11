Se acaba la pesadilla de Endrick: el Madrid da luz verde a su salida

Apenas 11 minutos. Eso es lo que ha jugado Endrick con el Real Madrid en lo que llevamos de temporada. El brasileño disputó la recta final del encuentro ante el Valencia, un partido que ya estaba sentenciado cuando el saltó al terreno de juego (3-0 en ese momento).

En verano decidió quedarse y pelear por un puesto, negándose a salir cedido a pesar de las advertencias del cuerpo técnico, que apuntaban a las pocas oportunidades que tendría ante la irrupción de Gonzalo, que solo ha jugado 105 minutos, y el papel clave de Kylian Mbappé, que ya acumula más de 1400 minutos.

Ni Endrick ni Gonzalo han tenido muchas oportunidades / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

La situación ha terminado siendo insostenible para Endrick, que desde hace semanas busca una solución en forma de cesión en enero. El final de la pesadilla que está viviendo esta temporada en el banquillo del Madrid está a punto de terminar.

Según informa Globoesporte, el conjunto blanco ha dado luz verde a la salida del delantero en forma de préstamo y ya se encuentra ultimando los detalles del contrato con el Olympique de Lyon. Varias reuniones que se han producido esta semana han terminado por cerrar un acuerdo que unirá a Endrick con el equipo francés hasta el mes de junio.

Endrick, en un partido con el Madrid / Kiko Huesca

El medio brasileño apunta que los dos clubes se encuentran ya intercambiando borradores para agilizar los trámites burocráticos del contrato que se firmará definitivamente a finales de año. La operación empezó a gestarse a mitad de octubre y desde entonces no ha parado de avanzar.

Endrick ya habría hablado con Paulo Fonseca, técnico del Lyon, y estaría entusiasmado con los minutos que puede ofrecerle su nuevo club, que añora tener una referencia con gol en la punta de ataque. En definitiva, parece un acuerdo ideal para todos los afectados.

Por lo que respecta al acuerdo de cesión, se sabe que el Madrid no quiere deshacerse del futbolista de manera definitiva y que, por tanto, no se incluirá ninguna cláusula de compra en el contrato. A pesar de que el conjunto blanco hubiera preferido que el destino fuera un club español, la preferencia de Endrick por el Olympique de Lyon siempre ha estado clara. Ahora ya es solo una cuestión de tiempo que se firme el acuerdo y se cierre la cesión por 6 meses.