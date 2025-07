¿Por qué se abrió una investigación sobre los cheques de Kylian Mbappé a la policía?

Kylian Mbappé no solo está en el ojo del huracán futbolístico desde que fichó por el Real Madrid, también lo está en el centro de una investigación judicial en Francia que ha levantado una fuerte polvareda política, mediática y social. Todo gira en torno a una donación de 180.300 euros que el jugador hizo a cinco policías en junio de 2023, cuando todavía estaba en el PSG, y que ha llevado a la Fiscalía de París a abrir una causa por posibles delitos de trabajo disimulado y blanqueo de capitales.

¿Qué se investiga?

El origen del caso está en un informe elaborado en julio de 2024 por Tracfin, el servicio francés de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Economía. Tracfin detectó “transacciones financieras atípicas” desde una cuenta de Mbappé en Mónaco a cinco agentes de policía antidisturbios (CRS), que estaban destinados a tareas de protección de la selección francesa de fútbol. Esos pagos, cuatro de 30.000 euros y uno de 60.300, fueron hechos mediante cheques y tenían como destinatarios a policías que habían acompañado al equipo nacional en el Mundial de Catar 2022 y en actividades posteriores.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento con la selección francesa / FFF

Tras recibir la alerta, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) abrió una investigación administrativa interna y trasladó los hechos a la Fiscalía de París, que inició una investigación judicial formal en julio de 2025. El foco está en determinar si estos pagos, que el entorno de Mbappé califica como donaciones, podrían haber sido en realidad pagos encubiertos por servicios privados de seguridad, algo que estaría fuera del marco legal y fiscal.

¿Quién es el policía en el centro del escándalo?

El agente que más preocupa a las autoridades es Mohamed Sanhadji, comandante de la unidad y figura muy conocida en el entorno de la selección francesa. Sanhadji lleva más de dos décadas vinculado a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ha sido condecorado con la Legión de Honor y tiene una estrecha relación con muchos internacionales. Según Le Canard Enchaîné, Sanhadji acompañó a Mbappé en al menos dos viajes privados en el verano de 2023, a Camerún y Vaucluse, lo que ha levantado sospechas de que pudo actuar como guardaespaldas fuera de sus funciones oficiales. La IGPN considera que esto podría constituir una violación del deber de integridad exigido a todo funcionario público, y le ha convocado para una audiencia disciplinaria en otoño.

¿Cuál es la versión de Mbappé?

El entorno de Mbappé ha sido claro: todo fue una donación desinteresada y legal. Alegan que el delantero recibió 500.000 euros como prima por el subcampeonato en Catar 2022 y que decidió repartirla íntegramente entre asociaciones sociales y miembros del equipo de seguridad que no habían recibido nada por parte de la FFF. “Todos los miembros del staff habían cobrado su prima, menos ellos”, explican fuentes próximas al jugador. Por eso, sostienen, el gesto de Mbappé fue por equidad, sin exigir ni recibir ningún tipo de contraprestación.

Mbappé, Lucas Vázquez y Lunin, en la despedida del español del Real Madrid / Real Madrid TV

Además, el propio jugador firmó una declaración en marzo de 2025, según reveló Le Canard Enchaîné, en la que asegura haber consultado a su abogado fiscalista antes de realizar los pagos. El asesor le habría confirmado que, al tratarse de una donación particular y no de una retribución laboral, no era obligatorio declararla ante Hacienda. Mbappé, además, recuerda que desde su debut con la selección francesa ha donado siempre sus primas internacionales, en línea con una imagen pública de compromiso social que ha cultivado durante años.

¿Por qué se ha convertido en un escándalo?

El caso ha generado una fuerte controversia en Francia por varias razones. La primera, porque implica a un jugador icónico, nombrado capitán de la selección y símbolo del Real Madrid. La segunda, porque afecta a agentes de policía en activo que podrían haber incumplido sus funciones, aceptando pagos que rozan o cruzan la línea legal. Y la tercera, porque plantea preguntas delicadas sobre la delgada línea entre el agradecimiento y la retribución, especialmente cuando entra en juego una figura con tanto poder como Mbappé.

Por ahora, ninguno de los policías ha sido suspendido, pero todos han sido interrogados. La investigación sigue abierta, y tanto la IGPN como la Fiscalía intentan esclarecer si hubo intención de ocultar un vínculo laboral no declarado. Mientras tanto, el entorno del futbolista insiste en que Mbappé está dispuesto a colaborar con la justicia y responder a todas las preguntas que se le planteen.