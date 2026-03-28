Abril, mes clave para Arbeloa

Álvaro Arbeloa está sorprendiendo a los propios dirigentes del Real Madrid. Fue el elegido para sustituir a Xabi Alonso como recurso interino de urgencia. Se hizo cargo de un grupo de futbolistas desconectados del juego y, sobre todo, del concepto colectivo. Desde su llegada, el Madrid ha ido de menos a más para recuperar la imagen de un escudo que había perdido lustre.

Compromiso

Arbeloa está consiguiendo lo que no pudieron hacer Ancelotti y Xabi Alonso, unir voluntades para arrancar un compromiso colectivo. Su mensaje llega. Ha dado orden al juego, instaurando un estilo sencillo y definido, en el que cuida los detalles para atacar las debilidades y amortiguar fortalezas del rival de turno. Y todo situando a los jugadores en sus posiciones naturales.

Detalles que el club valora y que ha frenado la búsqueda de un entrenador para la próxima temporada. El reto de Arbeloa es que el equipo siga la línea en la que se encuentra, que el vestuario crea en el trabajo diario que demuesta que con eso llegan los resultados. Si lo mantiene hasta final de temporada, tendrá mucho ganado para su continuidad.

Calendario

A eso se añade que tenga que ganar algún título y abril es el mes clave de cada temporada. El objetivo era llegar aquí con opciones y el Madrid está en cuartos de final de la Champions, y segundo en la Liga. Tras el parón de selecciones, aparece un calendario apretado, con un partido cada tres días (del 4 al 22), con el Bayern en Champions como el reto más difícil.

En la Liga tendrá dos salidas exigentes en Mallorca, que nunca le da respiro, y el Betis, aspirante a jugar en Europa. Y recibe al Girona y al Alavés. Seis partidos confirmados que pueden ser siete si pasan de ronda en Europa en apenas 26 días de competición. Morir en la orilla pero intentándolo y manteniendo el nivel de juego ascendente también podría sea un atenuante que favorezca la continuidad de Arbeloa.