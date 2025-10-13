Se abre un nuevo escenario para el próximo Clásico

El 26 de octubre está marcado en el calendario por todos los aficionados del Barça y el Real Madrid. El Santiago Bernabéu será el escenario del primer Clásico de la temporada. Después del repaso que le dieron los de Flick a los blancos el pasado curso y la revolución del Madrid con las llegadas de Xabi Alonso, Trent, Carreras, Huijsen y Mastantuono, los dos grandes favoritos al título liguero se miden con las expectativas por las nubes.

Todavía quedan partidos importantes hasta ese día, incluyendo un duelo de Champions League entre semana, pero todos miran de reojo a ese Clásico que apunta a ser decisivo a final de temporada.

Las incógnitas con el partido llegaban, principalmente, por la cantidad de lesionados en ambos conjuntos en este inicio de campaña, con muchos jugadores siendo duda para el gran partido. Sin embargo, en las últimas horas ya se ha conocido que los dos entrenadores tendrán a casi todos los jugadores disponibles, siempre que no ocurra ningún inconveniente más en los 13 días que restan.

Antonio Rüdiger es la única baja confirmada del Madrid para el Clásico / EFE

En el caso del Real Madrid, había mucha incertidumbre alrededor de varios futbolistas. A pesar de todo, parece que la única baja segura será la de Antonio Rüdiger, que sufrió una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y no volverá hasta finales de año.

Sí podrían llegar al partido, aunque habrá que ver el ritmo que tienen en ese momento, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Los dos jugadores están ultimando la recuperación de sus respectivas lesiones musculares y podrían disputarse el puesto de lateral derecho. Cabe recordar que esa zona del campo fue decisiva durante todo el curso pasado, con Raphinha ganando sobradamente todos los duelos con Lucas Vázquez.

También llegarán bien al partido Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Dean Huijsen, que sufrieron algunas molestias sin demasiada importancia durante este parón de selecciones. Incluso podría estar disponible Ferland Mendy, que según The Athletic volverá a los entrenamientos esta misma semana, después de seis meses de lesión. En cualquier caso, el francés no tiene opciones de ser titular estando Álvaro Carreras.

Joan Garcia sigue recuperándose de su lesión / FC BARCELONA / SPO

No tendrá tanta suerte el Barça, que en principio no podrá contar con Ter Stegen, Gavi y Joan García, mientras que Dani Olmo será duda hasta el último momento y tiene prácticamente imposible jugar. Sí estarán disponibles Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Fermín.

Con esta situación, se abre un nuevo escenario para el próximo Clásico en el que, al contrario de lo que se presuponía hace solo unos días, tanto Xabi Alonso como Hansi Flick podrán poner en liza sus onces titulares, con la excepción de la portería blaugrana.