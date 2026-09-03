Abde, baja de peso del Betis ante el Real Madrid

El Real Madrid afrontará este viernes su primer gran reto a domicilio de la temporada sin una de las principales amenazas ofensivas del Real Betis. Ez Abde será baja ante el conjunto de José Mourinho después de ausentarse este jueves del entrenamiento por un proceso vírico. Manuel Pellegrini confirmó posteriormente que el extremo no estará en la convocatoria.

Una ausencia importante para el conjunto verdiblanco. Abde fue uno de los futbolistas más destacados del Betis la pasada temporada y su capacidad para desbordar y generar peligro por la banda izquierda podía ser una de las claves para intentar poner en problemas al Madrid.

Abde, durante un entrenamiento con el Betis / EL CORREO DE ANDALUCÍA

El hispano-marroquí había reaparecido recientemente después de superar sus problemas físicos y disputó varios minutos en la última jornada ante el Levante. Sin embargo, el proceso vírico le ha vuelto a apartar del equipo justo antes de uno de los partidos más exigentes del inicio de curso.

Riquelme, el elegido

La baja de Abde abre la puerta a Rodrigo Riquelme, que ya ha sido el elegido por Pellegrini para ocupar la banda izquierda en los tres primeros encuentros de LaLiga.

El ex del Atlético de Madrid ha comenzado con fuerza su campaña en el Betis. Ha marcado dos goles en tres jornadas, ante la Real Sociedad y el Levante. El primero, además, decidió el debut liguero del conjunto verdiblanco en La Cartuja, donde los de Pellegrini se impusieron por 1-0 al conjunto donostiarra. Riquelme volverá a tener ahora una oportunidad de peso.

Rodrigo Riquelme celebra su gol en el Betis-Real Sociedad de la jornada 2 de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El conjunto andaluz había arrancado la temporada con buenas sensaciones, pero el 5-2 encajado ante el Levante supuso un duro golpe. Pellegrini no escondió su decepción y reconoció que el equipo debe recuperar su nivel rápidamente. El técnico, además, se encontrará con más ausencias: Giovani Lo Celso tampoco estará disponible, mientras que Dani Ceballos todavía no entra en la convocatoria.

El Madrid ya sufrió a Abde

La ausencia se puede considerar un alivio para Mourinho. Abde ya fue un problema para el Real Madrid la temporada pasada, especialmente en el último enfrentamiento entre ambos equipos.

En aquel empate 1-1, con gol de Héctor Bellerín en el minuto 94, el extremo fue uno de los jugadores más incisivos del Betis. Abde buscó constantemente el uno contra uno, consiguió superar a Trent en varias ocasiones y generó situaciones de peligro para sus compañeros.

Ahora no estará en La Cartuja. El Madrid pierde así una de las amenazas que más daño podía hacerle por fuera, mientras que Pellegrini tendrá que confiar de nuevo en Riquelme para ocupar una posición que ya conoce perfectamente.