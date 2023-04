Un '9' para acompañar y complementar a Benzema

El Real Madrid busca un nueve puro que no tenga más de 21 años Utilizando de filtro la Inteligencia artificial aparecen Gonçalo Ramos, Folarin Balogun y Eyle Wahi como los jugadores más cualificados

El Real Madrid sigue buscando un '9' que acompañe y sustituya a Karim Benzema. No pudo lograrlo con Mbappé ni con Haaland y sin ellos no ha avanzado con ningún otro jugador que pueda ocupar una demarcación tan sensible e importante.

Pero el equipo madrileño sigue trabajando en ello y tiene claro el perfil: un '9' puro que no tenga más de 21 años. Un jugador que sepa cual es su papel, porque mientras Benzema siga en buena forma, será el 9 titular del Real Madrid.

Se busca por tanto un jugador que pueda crecer a su lado y que esté en disposición de aportar cuando sea necesario con un rendimiento inmediato. Ancelotti lo tiene muy claro: "Cuando Benzema esté cansado no jugará, pero cuando esté bien lo hará tanto por él como por nuestra parte".

Para hilar lo más fino posible, se puede hacer una selección en la plataforma Olocip, fundada por el exjugador Esteban Granero y que puede ayudar mucho a contextualizar la búsqueda. Introduciendo en esa herramienta los parámetros de '9' puro, máximo 21 años y una puntuación superior a 80, aparecen estos tres jugadores.

Gonçalo Ramos

El delantero del Benfica aparece en primer lugar. Esta temporada firma ya 25 goles y 11 asistencias en 41 partidos. Mientras que en la Champions registró tres goles y también tres asistencias.

Folarin Balogun

El estadounidense se está saliendo en el Stade Reims, donde está cedido por el Arsenal. Y además con récord, ya que ha sido el delantero más joven desde 1961 en llegar a los 16 goles. Ha logrado ya 19 y repartido tres asistencias en 32 partidos.

Eyle Wahi

El delantero del Montpelier está haciendo también una gran temporada. Contabiliza 13 goles y cuatro asistencias en 25 partidos. Tiene ya varias ofertas de la Premier y se apunta a que pueda reemplazar a Harry Kane si abandona el Tottenham.