'No' a los 70 millones del Bayern por Rodrygo

Rodrygo Goes reconocía hace unos días que atravesó un momento complicado en la recta final de la temporada pasada. Desapareció del equipo y su situación se tornó confusa por problemas personales. “Pasé por un momento muy difícil a nivel personal. Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie. No estaba bien, ni física ni mentalmente. Eso me estaba afectando mucho”, desvelaba en una entrevista a ‘As’.

Ofertas

Su ‘desaparición’ inquietaba en el Real Madrid a la vez que animaba a muchos equipos a explorar la posibilidad de tantear su fichaje. Su fútbol de seda es objeto de deseo de los mejores equipos europeos, que se lanzaron a la aventura para intentar ficharlo. Llovían las ofertas desde la Premier, incluso su padre mantuvo reuniones con el Manchester City que luego quiso desmentir. Pero contactos los hubo y no solo con el equipo de Guardiola.

Uno de los clubes que dio un paso adelante e incluso hizo una oferta al Real Madrid fue el Bayern Múnich. Puso 70 millones de euros sobre la mesa, según ‘Marca’, para convencer a los blancos, que estaban dispuestos a traspasarlo si el jugador lo pedía, aunque la cantidad fijada partía de los 100 M€. El club siempre ha confiado en él, y nunca lo ha puesto en el mercado, pero sigue la máxima de abrir la puerta a quien no quiera seguir.

Sintonía

El jugador explicaba así cómo vivió la situación. “Todos los veranos pasa lo mismo conmigo. Que si voy a salir, que tengo ofertas de este o aquel club. Cada semana estaba en un equipo si hacía caso a lo que salía publicado”, aseguraba, para confirmar los rumores: “Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice. Es mucho haber ganado dos Champions”.

Rodrygo está en sintonía con el club: “Siempre he dicho: ‘Hasta que me quiera el Madrid, estaré aquí’. Si un día el Madrid me dice, ‘Rodry, búscate equipo’, diré ‘vale’. Pero eso no ha ocurrido. El club siempre me ha dicho que cuenta conmigo. Y cuando pasé por un problema estaban conmigo”. Tiene contrato hasta 2028 y su intención es cumplirlo, aunque la competencia sea grande y haya interés de los mejores equipos por ficharlo.