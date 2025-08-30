Los 5 reencuentros que marcarán la Champions del Madrid

El Real Madrid afrontará una dura fase de liga en la Champions League. El sorteo le deparó rivales de renombre, desplazamientos complicados y revanchas del pasado.

No obstante, esta fase también le guardará momentos emotivos, ya que varios de sus futbolistas tendrán que reencontrarse con sus exequipos. En concreto, se trata de cinco nombres propios.

Tchouameni y Mbappé, ante un Mónaco 'amigo'

Desde hace varios años, Mónaco y Real Madrid han compartido una amistad que se ha evidenciado en diversos guiños, incluyendo alguno en contra del Barça por parte del equipo monegasco.

Dos futbolistas del equipo blanco se reencontrarán con el que fuera su equipo. Por un lado, Aurelien Tchouameni, que pasó tres temporadas en el Mónaco, donde catapultó su carrera hasta ganarse un traspaso de 80 millones de euros por el Real Madrid.

Mbappé, en su etapa en el Mónaco / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Por el otro, Kylian Mbappé, la estrella del conjunto madridista que en su día lo fue del equipo de la Ligue 1. Estando en el conjunto monegasco, club en el que se dio a conocer, pudo fichar ya por los blancos, pero terminó protagonizando un histórico traspaso por el PSG a cambio de 180 millones de euros. En total fueron 60 partidos y 27 goles con el Mónaco.

Viejos amigos para los nuevos fichajes

Curiosamente, los otros tres jugadores que tendrán que verse ante exequipos serán tres de los recién llegados, todos ellos para reforzar la defensa del Real Madrid.

Por lo que respecta a Trent Alexander-Arnold, el destino le ha deparado un regreso a Anfield antes de lo previsto. Un partido que estará marcado por las emociones para el inglés, aunque es muy probable que el titular ese día, viendo el potencial de los 'reds', sea Dani Carvajal.

Carreras, en su etapa en el Benfica / EFE

Otro que se reencontrará con su equipo más reciente es Álvaro Carreras. Tras dejar 50 millones de euros en las arcas del Benfica, el lateral izquierdo visitará el Estadio de Da Luz, en el que tan buena impresión dejó la pasada campaña.

Por último, toca hablar de Dean Huijsen. El central recibirá en el Bernabéu a la Juventus, equipo por el que rechazó al Madrid cuando salió del Málaga. Apenas jugó un partido con el conjunto italiano, pero pasó por sus categorías inferiores llamando la atención de varios equipos de Europa hasta terminar llegando al equipo blanco, en el que ya es considerado un líder.