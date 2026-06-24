REAL MADRID
Los 5 jugadores del Real Madrid que interesan a la Juventus
El conjunto italiano pone en el punto de mira a varios futbolistas de la plantilla blanca buscando reforzarse de cara a la próxima temporada
El atasco en la operación salida del Real Madrid podría encontrar solución pronto. Tras confirmar las adquisiciones de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva (pendientes del anuncio de Denzel Dumfries), el conjunto blanco se centra ahora en aligerar el tamaño de la plantilla, antes de terminar de apuntalar el nuevo proyecto de José Mourinho con un fichaje estelar.
Hasta ahora existía un bloqueo en el apartado de ventas. Para solucionarlo, la entrada de un equipo como la Juventus en el mercado podría ser clave. Según Tuttosport, el conjunto italiano afronta el próximo mercado con la máxima de que lo que no funciona en un sitio no significa que no pueda funcionar en otro.
Por eso mismo, desde Turín se habrían fijado en futbolistas que a día de hoy tienen la puerta de salida abierta en el Real Madrid. En total el medio italiano habla de cinco nombres, si bien no todos ellos se encuentran en la misma situación dentro del equipo.
Cinco jugadores en la agenda
Para el lateral izquierdo, el equipo dirigido por Luciano Spalletti estaría observando a Fran García. El defensa es el elegido para salir del club tras la llegada de Cucurella, con Álvaro Carreras ganándose el beneplácito de José Mourinho para ser la alternativa en el costado zurdo.
Otro de los nombres propios sería el de Franco Mastantuono. El Madrid busca una cesión para el futbolista argentino tras una temporada muy decepcionante. Consideran que necesita jugar minutos con regularidad para seguir adaptándose al fútbol europeo. En el caso del extremo, la Juve tendrá competencia, ya que otros equipos como el Villarreal también están muy pendientes de su situación.
Sin embargo, el gran anhelo de los bianconeri es Brahim Díaz. El internacional marroquí se ha convertido en el objetivo principal de los italianos, que habrían mantenido contactos con el Madrid por el futbolista. Menos ilusión genera Dani Ceballos, que también está en la agenda, pero en ningún caso como un fichaje prioritario.
Las decisiones que tome José Mourinho a lo largo del verano serán decisivas para definir los expedientes, especialmente en el caso de Brahim, pero también en el de Gonzalo García. El atacante también era una prioridad para la Juventus, pero el técnico portugués habría tomado la decisión de mantenerle en el equipo y darle la oportunidad de demostrar su valor.
Con el regreso de Endrick, que podría jugar de extremo derecho, la competencia será feroz en el ataque de los blancos, por lo que todavía no hay nada definitivo en cuanto a la situación de futbolistas como Gonzalo. Pendiente de todo esto estará la Juventus, junto a otros equipos europeos que aspiran a sacar provecho de la operación salida del Real Madrid.
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La postura del Barça con Julián Álvarez: optimismo sí, euforia no
- Comunicado de Raphinha: 'Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça
- Julián Alvarez cambia las fichas del tablero
- Deschamps estalla por Dembélé: 'Búscate otro objetivo
- Comunicado oficial: El Real Madrid gana la batalla contra LaLiga