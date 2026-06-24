Los 5 jugadores del Real Madrid que interesan a la Juventus

El atasco en la operación salida del Real Madrid podría encontrar solución pronto. Tras confirmar las adquisiciones de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva (pendientes del anuncio de Denzel Dumfries), el conjunto blanco se centra ahora en aligerar el tamaño de la plantilla, antes de terminar de apuntalar el nuevo proyecto de José Mourinho con un fichaje estelar.

Hasta ahora existía un bloqueo en el apartado de ventas. Para solucionarlo, la entrada de un equipo como la Juventus en el mercado podría ser clave. Según Tuttosport, el conjunto italiano afronta el próximo mercado con la máxima de que lo que no funciona en un sitio no significa que no pueda funcionar en otro.

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus / Alessandro Di Marco / EFE

Por eso mismo, desde Turín se habrían fijado en futbolistas que a día de hoy tienen la puerta de salida abierta en el Real Madrid. En total el medio italiano habla de cinco nombres, si bien no todos ellos se encuentran en la misma situación dentro del equipo.

Cinco jugadores en la agenda

Para el lateral izquierdo, el equipo dirigido por Luciano Spalletti estaría observando a Fran García. El defensa es el elegido para salir del club tras la llegada de Cucurella, con Álvaro Carreras ganándose el beneplácito de José Mourinho para ser la alternativa en el costado zurdo.

Fran García, lateral izquierdo del Real Madrid, en el partido de Liga del conjunto blanco contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

Otro de los nombres propios sería el de Franco Mastantuono. El Madrid busca una cesión para el futbolista argentino tras una temporada muy decepcionante. Consideran que necesita jugar minutos con regularidad para seguir adaptándose al fútbol europeo. En el caso del extremo, la Juve tendrá competencia, ya que otros equipos como el Villarreal también están muy pendientes de su situación.

Sin embargo, el gran anhelo de los bianconeri es Brahim Díaz. El internacional marroquí se ha convertido en el objetivo principal de los italianos, que habrían mantenido contactos con el Madrid por el futbolista. Menos ilusión genera Dani Ceballos, que también está en la agenda, pero en ningún caso como un fichaje prioritario.

Brahim celebra su gol con el Real Madrid / Europa Press

Las decisiones que tome José Mourinho a lo largo del verano serán decisivas para definir los expedientes, especialmente en el caso de Brahim, pero también en el de Gonzalo García. El atacante también era una prioridad para la Juventus, pero el técnico portugués habría tomado la decisión de mantenerle en el equipo y darle la oportunidad de demostrar su valor.

Con el regreso de Endrick, que podría jugar de extremo derecho, la competencia será feroz en el ataque de los blancos, por lo que todavía no hay nada definitivo en cuanto a la situación de futbolistas como Gonzalo. Pendiente de todo esto estará la Juventus, junto a otros equipos europeos que aspiran a sacar provecho de la operación salida del Real Madrid.