Las 5 claves del Arsenal para frenar el terremoto del Bernabéu: de la llamada de Guardiola a la 'rajada' de Rodri

Mikel Arteta está ante la oportunidad de clasificar al Arsenal a unas semifinales de Champions League 16 años después. Aquel año, el Manchester United le negó la oportunidad de disputar su revancha ante el Barça en Roma tres años después del gol de Belletti en París. Ahora, el de San Sebastián puede cerrar definitivamente el círculo de un proyecto que arrancó en 2019 y que ha ido moldeándose con el paso del tiempo, entre idas y venidas, hasta llegar al Santiago Bernabéu con una ventaja de tres goles y con el objetivo de frenar una nueva remontada imposible del Real Madrid.

En la capital ya calientan un partido que, pase lo que pase tras los 90 (o 120) minutos, será una guerra con un único vencedor y un vencido. Quien pierda la eliminatoria será un 'fracasado', sea el Arsenal por dejar escapar los tres goles de ventaja o el Real Madrid por quedar eliminado en cuartos de final de la competición siendo el vigente campeón. Para analizar lo que viene esta noche en el Santiago Bernabéu (21:00 horas), estas son 5 claves que pueden decidir la eliminatoria a favor de los de Mikel Arteta:

1 - Rice, Merino y Saka y un dato esperanzador

Parece muy obvio hablar de estos futbolistas viendo cómo fue el partido de ida, pero son los tres nombres sobre los que se sostiene este Arsenal aspirante a semifinalista a día de hoy. Con las sabidas bajas de Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu y Calafiori, Mikel Arteta perdió a varias piezas clave en su columna vertebral y se ha visto obligado a rehacer un equipo sin delantero centro, inventándose a un Merino como '9' que ha acabado rindiendo mejor que nadie: 6 goles en sus últimos 11 partidos, con zurdazo incluido con Thibaut Courtois como víctima. La defensa ha mantenido el nivel, con un dato esperanzador liderado por un David Raya que no ha encajado más de dos goles en ningún partido esta temporada: la última vez que los 'Gunners' encajaron tres tantos fue en diciembre de 2023. Son una roca, un equipo durísimo de roer.

De izquierda a derecha: Declan Rice, Mikel Merino y Bukayo Saka / Agencias

Lo de Declan Rice pilló por sopresa a muchos, pero quienes le habían seguido en su etapa en el West Ham y en sus primeros pasos en el Emirates no se sorprenden al ver esta versión todoterreno del mejor centrocampista de Inglaterra. Lo que sí fue sorprendente fueron sus dos 'chicharros' de falta para un jugador que no había marcado ningún tiro libre en su carrera. Bukayo Saka parece recuperado de sus molestias y en la ida ya demostró estar en plena forma, siendo de nuevo ese extremo talentoso

Sea cual sea el guion del encuentro, el partido de vuelta tiene que pasar por sus botas. El Arsenal tiene que confiar en estos tres futbolistas la gestión futbolística y emocional de jugar en un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera y hambriento de remontada. Merino ya avisó en la previa que "la mentalidad es ser valientes, ser el Arsenal y mantenernos fieles a nuestro sistema", y Thomas Partey lo remató afirmando que "tenemos que ir con mentalidad de ganar".

2 - Una estrategia a potenciar

Más allá de la calidad individual en todas y cada una de sus filas, Mikel Arteta tiene claro cómo puede hacer mucho daño al Real Madrid. El Arsenal puede llegar a ser un equipo tan dominador con balón como devastador en transiciones ofensivas, siendo uno de los equipos más peligrosos al contraataque de toda la Premier League. Con 9 goles mediante esta estrategia esta temporada, sólo les superan Tottenham (10) y Liverpool (13). Aunque el técnico donostiarra puede llegar a ser más reacio a tomar riesgos en eliminatorias de Champions que en partidos de liga, tiene en su poder a hombres velocísimos de la talla de Martinelli o Bukayo Saka respaldados por peloteros como Odegaard o Declan Rice muy acostumbrados a romper los partidos en jugadas a la contra y bajo un plan reactivo.

Courtois, portero del Real Madrid, salva un disparo de Gabriel Martinelli. / TOLGA AKMEN / EFE

Esta ha sido una tendencia creciente en sus últimos encuentros. Según datos de 'Opta', sólo habían marcado dos goles al contraataque en sus primeros 20 partidos de liga, y en los últimos 12 han convertido 7. De los tres goles ante el Real Madrid en la ida, dos vinieron a balón parado fruto de la genialidad de Declan Rice, y el último de Merino llegó tras una jugada en el área que finalizó el navarro a pase de Lewis-Skelly. Presumiblemente, el partido de vuelta en el Bernabéu tendrá un guion muy distinto, con el Real Madrid obligado a presionar desde el inicio y encerrando en su campo a los de Arteta.

3 - Saben salir a no perder

A diferencia de lo que puedan pensar algunos, el Arsenal ya sabe lo que es jugar a no perder y se siente cómodo cumpliendo este papel de 'tapado' en los partidos de máxima exigencia. A Mikel Arteta, que ha tenido que renovar desde cero una plantilla que heredó de Unai Emery con la pareja Lacazzette-Aubameyang (con quien se enfrentó en su día), un Nicolas Pépé de 80 millones, Mustafi, Sokratis o David Luiz, no se le caen los anillos cuando toca apretar los dientes.

Guardiola y Arteta trabajaron juntos en el Manchester City / EFE

Ha tenido que sudar sangre para sumar tres títulos a su vitrina en su carrera con el Arsenal (FA Cup en la 19/20, Supercopa de Inglaterra en la 20/21 y 23/24) y no va a desaprovechar la oportunidad de perseguir el cuarto con una 'Orejona' que nunca ha ganado el club en toda su historia. Ha intentado todo y más para tratar de discutir la hegemonía de Pep Guardiola en la Premier League, con partidos realmente difíciles de ver como el 0-0 de la pasada temporada en el Etihad Stadium con el autobús plantado en su propia portería.

Entonces no le sirvió para ser campeón pero sí para aprender a encerrarse ante un equipo superior técnicamente. Aguantar el tipo y demostrar el carácter resiliente de este equipo si el Real Madrid se pone por delante (sea cual sea el minuto) será clave para mantener la ventaja. Todo depende de cómo de preparados estén los jugadores para este escenario, y de si les tiemblan o no las piernas cuando el Bernabéu se les eche encima.

4 - Guardiola habló con Arteta

Un consejo de sabio tampoco viene mal. Si algo sabe Pep Guardiola es de remontadas en el Santiago Bernabéu. Las ha visto venir de todos los colores, tanto en sus noches más alegres como en sus pesadillas más terroríficas. Hasta en 26 ocasiones se ha enfrentado al Real Madrid en toda su carrera, 9 de ellas con el Manchester City, con un balance global positivo de 13 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Del mítico 2-6 en 2009, pasando por el 0-2 en las semifinles de 2011, hasta la última caída por 3-1 en la vuelta de los dieciseisavos de final que confirmó su eliminación de la presente edición de la Champions.

Guardiola y Ancelotti dan indicaciones durante el partido en el Bernabéu / Associated Press/LaPresse / LAP

El técnico de Santpedor ha tenido que aguantar todo tipo de provocaciones, cánticos, burlas y ataques mediáticos en sus visitas a la capital, donde todavía no han superado el duelo de su época en Barcelona. Es por ello que Mikel Arteta, quien fuera técnico asistente de Pep entre 2016 y 2019, ha aprendido del mejor maestro en lo que a noches en el Bernabéu se refiere. Toda ayuda será bienvenida.

En la previa del encuentro, el técnico 'Gunner' confesó que había conversado con su excompañero en los banquillos antes de su visita a Madrid: "He aprendido muchísimo de él, de situaciones profesionales y personales. En los últimos días hemos hablado, porque tenía ganas de hablar con él, y creo que él también conmigo porque se alegra enormemente de las cosas buenas que nos pasen. Aprender de los mejores, de los que han tenido experiencias, es de ser inteligente, y he tenido la suerte de tener a gente muy buena a mi lado".

5 - La 'rajada' de Rodri que indignó a los jugadores del Arsenal

La historia de enemistad entre Arsenal y Manchester City es algo que ha surgido en los últimos años, fruto de la competencia entre Guardiola y Arteta por la Premier League. Hasta ahora, siempre han ganado los 'Cityzens'. Episodios como el de las duras palabras de Rodrigo Hernández tras un empate en el Etihad son una lección aprendida que le puede ser muy útil a los 'Gunners' de cara a su visita al Santiago Bernabéu.

El centrocampista se mostró muy sincero en los micrófonos de Movistar tras la eliminación del Manchester City en la tanda de penaltis / Movistar

La pasada temporada, el City acabó dos puntos por encima del Arsenal y se coronó campeón de la Premier League por cuarta temporada consecutiva. La diferencia entre ambos equipos fue mínima, y a los de Arteta les acabió saliendo cara su propuesta excesivamente defensiva en el 0-0 del Emirates Stadium en el mes de marzo. Cuando en Manchester se coronaron campeones, el centrocampista español dejó unas declaraciones que dolieron mucho a los 'fans' y jugadores del norte de Londres.

"Cuando vinieron aquí, nos enfrentaron en el Etihad, los vi y dije, 'Ah, estos chicos, no quieren vencernos, solo quieren un empate'. No creo que lo hiciéramos de la misma manera. Para ser honesto, el Arsenal también merecía ganar la liga, hicieron una temporada increíble, pero creo que la diferencia estuvo en la mentalidad", declaró. Esa acusación de falta de mentalidad ganadora caló muy hondo, y seguro que en el vestuario visitante del Bernabéu no habrá un grupo de futbolistas con miedo al fracaso. Tienen hambre de semis: "Queremos hacer historia".