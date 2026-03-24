Las 4 columnas que sujetan al Madrid

Da lo mismo que el equipo estuviera dirigido por Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa, que ambos han cimentado su columna vertebral en cuatro jugadores, los líderes fijos en los once titulares del Real Madrid en los últimos años. Courtois, Tchouameni, Valverde y Vinícius son las referencias de esta nueva etapa blanca.

Las paradas milagrosas del guardameta belga han sujeta muchos de los marcadores favorables del equipo madridista. Esta temporada suma 41 partidos de los 45 jugados por su equipo, en los que ha encajado 39 goles de 153 disparos en la suma de los partidos de Liga, Champions y Supercopa de España. Suma 3.645 minutos, el que más de la plantilla, encajando un gol cada 93,4 minutos.

‘Todocammpistas’

Tchouameni se ha convertido en el medio centro que esperaban cuando el club invirtió 80 millones de euros por él hace cuatro temporadas. Su presencia se ha convertido en fundamental, en el jugador que hace balanza entre la defensa y el ataque. Además, ha ejercido de central cuando las lesiones han vaciado la posición rindiendo a un buen nivel. Ha disputado 41 partidos con 3.377 minutos de participación.

Valverde es un fijo en el Madrid. Responde en cualquier posición, pero Arbeloa ha entendido que donde es feliz es en la derecha del centro del campo. Desde ahí proyecta su mejor rendimiento, convirtiéndose en un puñal en los últimos partidos, seis goles en este mes de marzo. El uruguayo ha participado en 42 partidos para ser el jugador de campo que más minutos ha jugado, 3.525.

Vinícius y selecciones

La cuarta columna es Vinícius Júnior. El brasileño tuvo problemas con Xabi Alonso y su fútbol no fluyó como se esperaba. A pesar de todo, se convirtió en el mejor socio de Mbappé para lucimiento del francés. Con Arbeloa y la lesión del galo, se ha convertido en la referencia ofensiva, en el líder esperado en ataque. Suma 43 partidos este curso con 3.425 minutos en los que ha marcado 17 goles y ha dado 13 asistencias.

Los cuatro son internacionales por sus países y suman más desgaste. Courtois ha jugado 4 partidos con Bélgica que dejan en 45 y 4.005 minutos los jugados este curso. Tchouameni y Valverde añaden dos partidos con Francia y Uruguay, respetivamente; el francés alcanzan las 43 y el uruguayo las 44 actuaciones, con 3.535’ del primero y los 3.705’, el segundo. Vinícius lleva otros cuatro partidos con Brasil, que dejan en 47 su cuenta esta temporada con 3.563 minutos totales.