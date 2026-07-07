245 millones de euros y vuelta a empezar: el Real Madrid vuelve a fichar para las mismas posiciones

Una vez oficializado Denzel Dumfries, el Real Madrid ha completado un movimiento que dice mucho de cómo valora su último mercado de fichajes. Apenas un año después de invertir cerca de 170 millones de euros en reforzar cuatro posiciones clave, el club blanco ha vuelto a acudir al mercado para fichar a otros cuatro futbolistas que juegan, precisamente, a esos mismos puestos. Una rectificación que supone admitir que la planificación de 2025 no dio los resultados esperados.

El último en hacerse oficial ha sido Dumfries, que llega a cambio de 20 millones de euros. Una operación que se suma a los 55 millones pagados por Marc Cucurella y a las primas de fichaje invertidas para incorporar a Bernardo Silva y Konaté. En total, alrededor de 75 millones de euros adicionales para reforzar exactamente las mismas demarcaciones en las que ya se había realizado una inversión considerable el verano anterior.

Hace solo doce meses, el madridismo celebraba las llegadas de Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. El conjunto presidido por Florentino Pérez destinó cerca de 170 millones de euros a un lateral izquierdo, un central, un lateral derecho y un futbolista capaz de jugar en el perfil derecho del ataque o como mediapunta. Sobre el papel, era un mercado ilusionante que se centraba en solucionar problemas que arrastraba el equipo desde hace tiempo.

A pesar de todo, el rendimiento de las cuatro incorporaciones ha estado muy lejos de las expectativas. Ninguno de ellos ha conseguido consolidarse como indiscutible durante la temporada, todos se han quedado fuera de jugar el Mundial y, en algunos casos, la situación ha ido todavía más allá.

Mastantuono no ha cumplido las expectativas en el Madrid / EFE

Carreras perdió protagonismo en el tramo final del curso, quedándose por detrás de Ferland Mendy y Fran García, mientras que Mastantuono tampoco logró hacerse un hueco en la rotación y dentro del club incluso se ha llegado a estudiar una posible salida en forma de cesión. En el caso del primero, ahora será el suplente de Cucurella, mientras que con el argentino la decisión la tomará Mourinho.

Tampoco Huijsen ha logrado afianzarse pese a un inicio prometedor. El central sufrió un importante bajón de rendimiento en un momento clave de la temporada, hasta el punto de quedarse fuera del Mundial. Su situación contrasta con la apuesta del Real Madrid por Konaté, un fichaje que llega para competir directamente por esa misma plaza en el eje de la defensa. El club incluso ha valorado la llegada de otro central, aunque por ahora el foco se ha puesto en agilizar la operación salida.

Dean Huijsen junto a Florentino Pérez en su presentación / Real Madrid

Algo similar ocurre con Trent Alexander-Arnold. El inglés aterrizó en el Bernabéu como uno de los mejores laterales derechos del mundo, pero una temporada irregular ha llevado al club a incorporar a Dumfries para elevar el nivel y añadir competencia al inglés tras la marcha de Carvajal.

La conclusión es difícil de obviar. En apenas dos mercados consecutivos, el Real Madrid habrá destinado cerca de 245 millones de euros a reforzar las mismas cuatro posiciones, si bien Bernardo Silva es un jugador mucho más polivalente y con un rol distinto al de Mastantuono. Una cifra que refleja tanto la ambición del club por corregir rápidamente sus errores como el coste que ha tenido una planificación deportiva que, doce meses después, ha resultado ser decepcionante.